Мир не хотел видеть его стариком

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 сентября 2021, 10:26 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

Не стало Жана-Поля Бельмондо... и не нужно дописывать кто он. Его знает весь мир!



Бельмондо собою делал кассу парижским театрам. И разве важна была его театральная игра?



Весь мир мечтал увидеть живого Бельмодно! Он был, пожалуй, лидером на этот счет.

Увидеть его живым и стоящим рядом. Вот счастье! Когда я оказался в Париже в 1997 году мне с этим не повезло.



А некоторым повезло и они смотрели любимое кино, которые сняли только для них и ещё нескольких сотен счастливчиков.



Бельмондо не умер! Он просто ушёл к вертолету...



Он не скрывал свою старость. И это тоже была особая эстетика. Она дарила людям оптимизм.



Удивительно обаятельное лицо было и у старика Жан-Поля! И это прекрасно!



Мы были правы в том, что ходили посмотреть на живого Бельмондо в Париже не ради театральной эстетики, а ради эффекта зоопарка - увидеть Живого, а не живую вечную киномумию.

Бельмондо в своих интервью осознавал, что вокруг него имеет место эффект зоопарка - увидеть живого!



Старого Бельмондо никто в мире не захотел увидеть в кино. Именно поэтому последний фильм с его участием имел низкий рейтинг. Мир любил Бельмондо настолько, что не желал в кино видеть его стариком!



Большинство театров Москвы только и держатся на киноактерах. Это деградация. Об этом я говорил когда-то в "Аргументах недели" с Марком Захаровым о Ленкоме и других театрах.



Истинные театры в регионах. Актёры в регионах не тщеславны и без мании величия. Это настоящий российский театр. А Москва - это эффект зоопарка в театре. Увидеть живого породистого коня без сбруи или киноактёра Збруева в Ленкоме - одно и тоже!

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