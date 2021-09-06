Пекин готовится к признанию «Талибана?»

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6 сентября 2021, 08:17 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

Китай может стать первой супердержавой, которая официально признает Исламский эмират Афганистан.

По данным «АН», Пекин ведет закулисные переговоры с Кабулом о дальнейших совместных действиях этих двух акторов. Кабул на данный момент нуждается в международной поддержке со стороны супердержав. Пекину же нужны гарантии безопасности афганского участка торговой цепи «Один пояс, один путь».

По информации российских дипломатических источников, пока переговоры ведутся на уровне помощника министра иностранных дел У Цзянхао с представительством политического офиса талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) в Катаре. Пресса Китая вооруженный захват власти в Афганистане называет не переворотом, а победой народа Афганистана над оккупантами. СМИ талибов в свою очередь пишут, что «Талибан никогда не допустит, чтобы какая-либо сила использовала территорию Афганистана для угрозы интересам Китая, и примет эффективные меры для обеспечения безопасности китайских агентств и персонала в Афганистане».

На фоне активной китайской политике в Афганистане, Россия никак не может определиться со своей афганской политикой. По дипломатическим каналам в Москву уже давно ушли предложения Кабула по взаимодействию. Однако Москва ничего не ответила по существу.

Говорят также и о колоссальном давлении среднеазиатского лобби, весьма влиятельного в России. Представители бывших братских республик, справедливо опасаясь распространения влияния талибов на их страны, всячески препятствуют сближению Москвы и нынешней власти в Кабуле.

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