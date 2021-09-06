Американцы в соцсетях высказывают недовольство своим президентом

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6 сентября 2021, 08:03 Александр Крохмаль, Журналист

Простые американцы негодуют по поводу решений своего лидера, и судя по всему, в ближайшее время их мнение точно не изменится. Президент Байден почти полностью разрушил свою репутацию, благодаря неправильным поступкам и решениям.

Афганская ситуация с отступлением войск окончательно поставила крест на его президентской карьере. Теперь об этом будут помнить во всех исторических хрониках, и эти дни не станут называть победой американского народа. То, что случилось в Афганистане, отчётливо показало отсутствие у Байдена харизмы. В соцсетях и комментариях Youtube до сих пор разгораются ожесточённые дебаты между гражданами США. По мнению многих комментаторов, Байден позорит родную страну. Некоторые призывают политиков к немедленному импичменту лидера демократов. По их суждениям, нынешний глава государства просто не способен занимать эту ответственную должность.

Зато на фоне падения рейтинга действующего лидера начали подниматься позиции Трампа. Дональд Трамп, напротив, становится только популярнее, а его речи завоёвывают всё больше поклонников. Он уже успел обвинить своего оппонента из демократов в «величайшем военном унижении в истории США». Судя по тому, что сейчас происходит в Соединённых Штатах, можно смело предположить, что Байдену грозит импичмент. В ближайшем будущем этот вопрос может серьёзно подняться на правительственном уровне. И если Трампу в своё время удалось избежать акта недоверия со стороны верхов, то Байден скорее всего эту битву не выиграет. Уж слишком много на нём грехов и оплошностей. Простые американцы разочарованы своим лидером и едва ли станут желать его дальнейшего пребывания у руля. А вот Трамп, напротив, имеет огромный шанс стать снова президентом США. Но в этом случае ему придётся провести огромную работу по исправлению ошибок своего оппонента.

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