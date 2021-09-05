В Панджшере всё ещё остаётся оплот Свободы Афганистана

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5 сентября 2021, 22:18 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Панджшерское сопротивление не сдаётся, и уже становится очевидно, что сложить оружие для жителей долины – всё равно, что предать собственную родину и веру. Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»* с 15 августа контролирует страну. Но всё ещё остаётся осколок свободы, который не собирается падать в объятия диктатуры. С 3 сентября провинция Панджшер находится в блокаде. Гуманитарная помощь в регион не поступает. Но это пока не мешает местным жителям отчаянно сражаться за своё будущее. «Воевать готова вся долина», - заверил общественность Ахмад Масуд, лидер антиталибского сопротивления и опытный боевой командир. В «Талибане» уже дали понять, что не оставят в покое тех, кто не согласен с их режимом и будут продолжать наступление на провинцию. Боевиков будет только больше, и сопротивлению предстоит подготовиться к новым встречам с захватчиками.

Чем может грозить Афганистану в будущем возможная потеря Панджшера? Ответ на этот вопрос уже всплывает в головах экспертов. Панджшерское сопротивление либо выстоит и нанесёт контрудар, либо объявит о создании своего государства, либо же вовсе обвалится и будет уничтожено. Другого выхода просто не существует. Пока что сопротивление наносит талибам серьёзные поражения. Ввиду такого расклада, террористы идут на откровенную дезинформацию. Они уже не раз утверждали, что взяли Панджшер и полностью уничтожили сопротивление. В СМИ даже поступала новость об окончательной победе экстремистов и получении контроля над всем Афганистаном. Разумеется, пропаганде никто не верил. И более того, после просочившейся в сеть деизинформации, лидеры Сопротивления сразу же опровергли все сведения от «Талибана»*. Как оказалось сторонникам законной власти удалось уничтожить до 600 боевиков. По версии ополченцев, им удалось окружить большую группировку противника, численностью в 1000 человек. Часть из них взяли плен, а остальных уничтожили.

На сегодня боевые действия в Панджшере продолжаются. Некоторые надеются на то, что провинция может стать независимым государством. В таком случае, это удвоило бы надежду на сохранение жизней местных жителей. У сопротивления только один путь – к победе. Если им всё же удастся сделать свой регион суверенным, шансы на дальнейшую победу над «Талибаном»* несомненно возрастут. Правда не стоит списывать со счетов возможность успешного контрнаступления и массового восстания по всему Афганистану. В этом случае, шансы на победу у представителей законной власти станут ещё больше. Ведь «Талибан» не поддерживает практически никто, за исключением лишь ярых религиозных фанатиков. Местные жители вынуждены мириться с господствующим режимом тиранов, хотя бы потому что в противном случае их всех ждут кровавые репрессии. Те, кто имеет возможность улететь, бегут без оглядки в другие страны.

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