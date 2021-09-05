Китай по-прежнему не раскрывает происхождение «ковида» и придумывает разные теории

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5 сентября 2021, 11:59 Александр Крохмаль, Журналист

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Несмотря на то, что прошло уже полтора года после начала пандемии коронавируса, в КНР по-прежнему не раскрывают информацию о его происхождении. Как известно, тайна происхождения этого вируса приравнена к высшим государственным секретам. КНР отказывается давать нужную информацию и должным образом сотрудничать с ВОЗ. Глава Здравоохранения планеты Тедрос Гебрейезус уже не раз упоминал про нежелание руководства Си Цзиньпина эффективно реагировать на пандемию и предоставлять необходимые сведения. Большинство мировых политиков всё так же уверены, что КНР несёт прямую ответственность за распространение вируса. Впрочем, общественность такого же мнения. Большая часть людей на планете считает коронавирус целиком и полностью рукотворным изделием.

В Китае всеми силами пытаются противостоять американской теории об искусственном происхождении вируса. Они считают, что Уханьская лаборатория не может нести ответственность за распространение химерных форм. В КНР отрицают даже случайную утечку. Более того, власти Поднебесной придумывают самые нелепые теории, которые часто вызывают недоумение. Например, по мнению представителя центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, Ма Хуэйлай, коронавирус мог быть занесён в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Как заявляет эксперт, все проведенные исследования подтверждают, что вирус завезён из других стран через транспортировку в холодной цепи. Хуэйлай также отметил, что КНР успешно справились с первой волной пандемией весной 2020 года. При этом, до сих пор неизвестно, сколько именно людей было заражено на территории Поднебесной, и каково истинное число умерших.

По официальным данным, за всё время пандемии в Китае заразилось 107 186 человек. Умерло при этом – всего 4848. Но если посмотреть на другие страны, то цифры увеличиваются в сотни раз. Во всём мире число заражённых уже приближается к отметке в 230 миллионов. Погибших уже более 4.5 миллионов. Логично ли верить тому, что страна с наибольшим количеством населения и жуткой антисанитарией в провинциальных регионах сумела избежать массовых заражений и гигантской смертности? Реалистична ли такая статистика? К тому же ни для кого уже не секрет, что в КНР все данные, предназначенные для раскрытия, составляются по прямому указанию партии. Соответственно, истина может быть совершенно иной; такой, которую мы себе не сможем представить даже в мыслях.

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