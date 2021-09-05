Спорный Панджшер: захвачена ли талибами мятежная провинция?

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5 сентября 2021, 08:48 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Российские СМИ сообщили со ссылкой на официальных представителей «Талибана», что правящему в Афганистане режиму удалось захватить оппозиционную провинцию Панджшер. Представители оппозиции в свою очередь заявляют о том, что отбили атаку.

Что на самом деле происходит в труднодоступном Панджшере сегодня, точно не знают ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в Пекине. Вопреки расхожему мнению, разведка не всесильна. Сейчас главы мощнейших держав получают только спутниковую развединформацию, которая мало проясняет картину. Те крохи информации агентурной, которую удалось получить, в сводку для первых лиц не попадают, так как не подлежат перекрестной проверке.

По словам представителя российского разведсообщества, «со стороны «третьих лиц» сегодня объективно больше всего информации у коллег из Пакистана и среднеазиатских стран».

- В силу фактора вовлеченности титульного населения (пуштуны, таджики, узбеки и так далее), которое принимает участие в боевых действиях с обеих сторон, они более-менее в курсе оперативной обстановки. Но Пакистан не будет делиться оперативной информацией с США, а Душанбе или Ташкент с нами. Во всяком случае, по официальным каналам, - говорит источник.

То есть точная информация: пала ли последняя цитадель антиталибана мы со стопроцентной гарантией узнаем только когда представителей СМИ талибы или оппозиция провезут по Базараку, столице провинции.

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