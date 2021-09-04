Танец живота: за что травят учительницу из Хабаровска

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 сентября 2021, 20:40 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, молодая-интересная учительница из Хабаровска Юлия Марченко, желая перед началом учебного года порадовать детей, собравшихся на праздничной линейке, исполнила перед ними танец, названный ею «Птица счастья». Однако кое-кто почему-то усмотрел в нем нечто фривольное и непозволительное, и вот по Сети понеслось – танец живота, танец живота, танец живота…

Волочкова – за!

Фарисеи нагоняли не по-детски, и из соцсетей в белый свет, как в копеечку, неслось: «Это ночной клуб или школа?», «Почему не стриптиз?», «Танец живота в храме науки»; Интернет-СМИ и даже крупные федеральные новостные агентства запестрели сообщениями: «Власти Хабаровска возмутились из-за танца живота», «Хабаровскую школу проверят после танца живота от учительницы», «На школьной линейке выступила полуобнаженная танцовщица», «Директор хабаровской школы решила уволиться после танца живота» и т.п. Сквозь эту вакханалию безвкусицы и ханжества так и чудились пушкинские строки: «Сосед наш неуч, сумасбродит, Он фармазон; он пьет одно Стаканом красное вино».

Впрочем, раздавались голоса и в защиту молодой учительницы. Так, известная исполнительница трюков под названием «шпагат» Анастасия Волочкова сказала, что этот номер преподавателя из Хабаровска - шедевр по сравнению с тем, что сейчас дети смотрят в тиктоке. «Что касается танцев, то я никогда не буду это осуждать, если это в красивом проявлении», - добавила Волочкова.

Подавляющему большинству родителей, присутствовавших на линейке и оказавшихся невольными свидетелями этого действа, всё тоже очень понравилось. Одна из мам сообщила СМИ, что это не было похоже на некий развратный восточный танец, стриптиз или «как там его еще называли?». По ее словам, девушка большую часть танцевала с крыльями, но это «не был танец живота, это был танец птицы».

Короче говоря, после всей этой шумихи сама виновница торжества - преподаватель танцев Юлия Марченко была вынуждена сказать уважаемой публике несколько теплых слов: «Своим творческим номером, изображая Птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященного празднику 1 сентября».

Люди с искаженным мироощущением

А ведь это действительно был танец «Птица счастья» – и ничего более. Но это можно объяснять нормальным людям, а не тому, кто «имеет очи - и не видит, имеет уши - и не слышит». Да и эффект толпы и тем более, соцсетей еще никто не отменял!

Во время исполнения настоящего танца живота танцовщица делает характерные сексуальные движения бедрами и вообще, соблазнительно, кокетливо и «по-взрослому» двигается по сцене на радость мужчинам. А уж как у настоящей исполнительницы такого танца двигается живот, это тема, конечно, не для наступившего Дня знаний и всего того, что с ним связано! Кстати, в танце хабаровчанки и живота-то видно не было, поскольку он, к сожалению, был прикрыт одеждой, точнее – гимнастическим купальником.

Движения девушки были изящны, просты и пристойны. Она действовала от чистого сердца, и таким образом решила поддержать праздничный настрой детей. Ее танец действительно напоминал полет Птицы счастья, которая взмахнула крыльями, пролетела мимо нас и исчезла в голубой небесной дали. Правда, не все способны это понять, и всегда найдутся люди с искаженным мироощущением, которые обязательно обнаружат (скорее всего, от зависти) условную ложку дегтя и начнут ни на чем раздувать вселенский пожар.

Он бы стал сажать

Помню, на одном телешоу показали гениальный двухминутный ролик под названием «Здравствуйте, я русский оккупант!» («оккупант», естественно, в кавычках). На тот момент он набрал более 6 млн просмотров. В нем речь идет о том, что куда бы ни пришел такой «оккупант», то сразу начинает сеять там разумное, доброе, вечное. «Оккупировал» Сибирь - там начали добывать нефть, газ и т.п., построили города, больницы, детсады; «завоевал» Прибалтику - хутора застроены заводами и электростанциями; «оккупировал» Среднюю Азию – там построены каналы, предприятия и космодромы, ну и далее в таком духе. Это маленькое произведение искусства я очень рекомендую посмотреть тем, кто его еще не видел.

Так вот на том телешоу присутствовал некто Игорь Чубайс, который, посмотрев видео, на полном серьезе заявил, что его автора надо привлечь за экстремизм, клевету и чуть ли не за терроризм. А ведь в этом очень талантливо сделанном коротком, но очень емком ролике авторы сумели показать всю историю созидания наших предков, которые расширяли границы страны, приходили на землю малых народов и не истребляли их миллионами, как делали англосаксы с индейцами, а строили там детсады, школы, институты, в которых учились люди, становясь инженерами, учеными, режиссерами, поэтами и т.д.

Но дай волю и власть таким, как Игорь Чубайс, он бы не только, как его брат, развалил страну, но по-большевистски прямо стал бы сажать «за экстремизм» и автора этого гениального ролика, и милую девушку, исполнившую «танец живота». Вот наши СМИ сейчас много пишут об отношении талибов к женщинам. А ведь и у нас, если поскрести, тоже можно обнаружить нечто подобное…

Мы не забудем «Птицу счастья»

И еще. Заметьте, нам сейчас во всех фильмах и сериалах навязывают тот нездоровый взгляд, которым на мир смотрят «свободные» феминистки. Посмотрите, в 99 процентах детективных сериалов начальниками ментов, следаков, оперов и прочих сотрудников силовых структур обязательно выставляются, извините за выражение, бабы. Посмотришь на такую условную Дарью Мороз – и выть хочется! А танец Юлии Марченко явил собой то воплощение настоящей женственности, которое от нас сейчас намеренно стараются спрятать.

Эта милая хабаровская учительница танцев, скорее всего, не осознавая этого, со своей «Птицей счастья» стала на пути той пустоте и гадости, которые сейчас мощным потоком льются и с телеканалов с огромной аудиторией, и, конечно, из Сети. Честно говоря, мне немного жаль, что она извинилась перед теми, кто участвовал в ее травле. Конечно, это было меньшинство, и как-то негоже метать бисер перед свиньями, но у нас меньшинства обычно кричат громче, чем хотелось бы. Возможно, ей посоветовали принести извинения для того, чтобы «закрыть тему». Провокаторов-то хватает, скоро выборы, и лишний шум вряд ли будет способствовать их спокойному проведению. Но в любом случае, Юля, мы не забудем твою «Птицу счастья», и, может быть, когда-нибудь посмотрим в твоем исполнении настоящий танец живота. Давай, Юля, жги, и не обращай внимание на несчастных, нереализованных ханжей!

P.S. Кстати, Юлия Марченко принесла, если так можно выразиться, очень умные извинения, обращаясь ко «всем тем, у кого выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение». То есть, если кто-то не понимает, но осуждает, то надо учиться понимать! А «Птица счастья» – она такая: упустишь – и не поймаешь. Но поймут ли это фарисеи?

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