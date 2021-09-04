Президент Латвии заявил что экономический кризис преодолен, но не все с этим согласны​

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 сентября 2021, 20:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс возвестил радостную новость – экономический кризис в стране в целом преодолен! Правда?

Президент страны Эгилс Левитс сообщил об этом латвийцам после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Глава государства отметил, что валовый внутренний продукт Латвии быстро растет и уже достиг докризисного уровня, снизился и уровень безработицы. Также ожидается, что в ближайшие месяцы Латвия получит доступ к финансовым ресурсам фонда восстановления ЕС.

«Эти позитивные тенденции в экономике Латвии будут положительно влиять на всех жителей», - отметил г-н Левитс.

Главе государства вторил и премьер-министр страны Кришьянис Кариньш: с точки зрения экономики ситуация в стране хорошая! В последнем квартале наблюдается значительный рост экономики, который важно сохранить. Но, есть две основные проблемы – пандемия и ситуация на латвийско-белорусской границе.

«Мы устали от пандемии, к тому же идет волна дезинформации. В такой момент для общества важно держаться вместе и понимать, что против нас направлена большая энергия, чтобы разделить общество», - заявил премьер.

Честно сказать, что многие латвийцы такой «благородный порыв» правительства, увы, не оценили! Более того, если судить по мнениям, комментариям, социальным сетям, то такое выступление люди сочли за элементарное издевательство. И народ можно понять!

Мнение людей из социальных сетей:

«Кризис только начинается. Это гиперинфляция, и он идентичен происходящему в СССР с 1985 по 1991 гг.»

«Это издевательство? Кризис, как оказалось, временно преодолен за счет набранных кредитов, которые народ Латвии теперь будет пожизненно выплачивать: цены, счета, налоги на все растут не по дням, а по часам, а у них все в шоколаде! «История успеха»…»

«Интересно, а в каком месте кризис преодолен? Эти двое живут в параллельной реальности? Мне становится уже стыдно за их постоянную б@ю! Нас за дураков считают? Почему же им советники не скажут, что так нельзя издеваться над людьми! Это просто стыдно! Вопрос! А конкретно, какие сферы экономики попрут? Эти двое из «ларца» знают? Простите за прямоту!»

«О чем они говорят? Гибридную войну на границе они сами затеяли, когда поддержали попытку госпереворота в соседней стране, а теперь получили заслуженную ответку. Да и рост экономики возник только из-за того, что ВВП включили 2 миллиарда, выделенные Европой на борьбу с ковид и большая часть потом успешно «испарилась». Видимо, больше денег уже не дадут… Что они сделали для преодоления кризиса?»

«Внешний долг – 50% от ВВП, а президент с премьером уже «обуздали» кризис! Того, чего не существует в природе! Просто смешно! Для кого они говорят? Для тех, кто остался без работы? Для тех, кто уже свалил из этой страны? Нас просто держат за дураков! Идет ограбление людей, а не преодоление кризиса! Мы стали жить лучше! Так сказало правительство! «Мы за вас рады!», - ответил народ!»

В продолжении речей глав государств, выступила и руководитель SEB банка в странах Балтии Нина Айкас.

«Страны Балтии продемонстрировали удивительную способность преодоления ковид. Экономики Литвы и Эстонии вернулись к докризисному уровню уже в первом квартале, а экономика Латвии – во втором квартале этого года. Объем кредитов, выданных предприятиям Латвии, в этот период уменьшился на пятую часть (21, 2%). Наш банк в этом году предоставил крупным компаниям финансирование в размере почти 200 миллионов евро: в целом это очень хороший объем, но одновременно с начала года кредитный портфель сократился на 8%. Тут можно говорить и о двух главных причинах – растущие остатки денег на счетах предприятий означает, что у них меньше потребностей обращаться в банк за финансированием, и во-вторых, выросла способность предприятий привлекать средства на рынках капитала…»

Опять кредитный портфель, миллионы и т.д.

А как все это улучшает жизнь простых латвийцев? Как? На перспективу? Так есть хочется сейчас! Детей кормить нужно сейчас!

Теперь о безработице! Я понимаю так, что если у человека нет работы или оплачивается она по «мизеру», то это очень большая проблема! Вот и вся экономика для простого латвийца! О какой «ликвидации» безработицы идет речь?

Балтийское бюро попыталось выяснить это у экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи: «Летом всегда решается вопрос с безработицей более интенсивно – есть сезонные работы. А с наступлением холодов, увы, рост безработицы вновь возрастет!»

Все известно, что после «ссоры» с Россией, транзит через Латвию… приказал «долго жить»: более двух тысяч человек были уволены. Люди остались «за бортом»…

В одной частной беседе я разговаривала с полковником КГБ ЛССР в отставке на эту тему…

«В этом есть вина России. Латвия – небольшое государство и так поступать с нами просто непорядочно…»

Позвольте, а выпускать желчь в сторону соседа – нормально? И после этого «требовать» доброго к себе отношения? Если мы будем каждый день разукрашивать дверь соседа по дому матерными надписями, и класть кулек с д@м на коврик, то сколько тот сосед выдержит? И каковы последствия будут? Как мы, то так и к нам! Закон жизни!

Напомним, а сколько было уволено из латвийской национальной убыточной компании airBaltic и из аэропорта «Рига» людей? За две тысячи приблизительно… И куда подались эти люди? «Кайлом махать»? Так пандемия, «удаленка», комендантский час… Особо не разбежишься!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» имеет на руках выписку из Государственного агентства занятости… Оплата труда умиляет: от 150 евро до 800 евро приблизительно… До уплаты налогов! И как можно прожить на такое «пособие»!?

Кстати, латвийские СМИ сообщили, что с октября месяца намечается прибавка у пенсионеров! Да, так и пестрят заголовки – «Прибавка к пенсии с 1 октября!» О какой прибавке идет речь?

Комментарии экс-министра благосостояния Рамоны Петравичи, которая знает толк в «надбавках», «прибавках»:

«Речь идет о индексации, которая происходит каждый год! Не стоит путать понятия «прибавка» и индексация. Индексация – определенная защита от инфляции путем привязки к индексу потребительских цен. Сказать, что она будет для латвийцев большая… нет…»

Так о каком выходе из кризиса идет речь?

Речь идет о крупных фирмах, компаниях, которые получили кредиты… Но речь не идет о простых латвийцах! Насколько увеличатся зарплаты людей? Об этом речь не идет! А вот то, что тепло повысится с 20% до 40% - факт! Я с ужасом представляю, как люди будут получать счета!

Вернемся к латвийским СМИ! Оказывается, средняя зарплата в Латвии составляет приблизительно 1200 евро! До уплаты налогов! Вона как! А в каких, простите, местах так платят?

Намедни, я встретила одного приятного мужчину, который имеет отношение к правительству… Вот такой монолог был:

«Да, зарплату в 1200 евро не так сложно найти. Моя супруга осталась без работы, так ей моментально предложили ее и зарплата в 1200 евро! Какая проблема?»

Действительно, какая проблема у супруги человека, приближенного к правительству?

А вот другой разговор с человеком, который имеет высшее образование, знает три языка, работал в ЕП... Да, в ЕП!

«Я отправил свое резюме в фирму «Latvijas valsts meze»(государственные леса-пр. ав). Должность – «считать» елки. Зарплата в 350 евро. Так мне отказали! Я, по мнению руководства данной организации, имею маленькую квалификацию при подсчете елок! Понятно, что помимо этой зарплаты есть премии, надбавки, добавки и т.д.»

И это не единичный случай! Да, можно в вакансиях сыскать и работу с приличным окладом, но, видимо, это фикция! Человек отправляет СВ, а ему – «отлуп»! Если что, то, мол, мы же выставили вакансию. Вот только кто ее получит? Можно догадываться…

Комментарии депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Я думаю, что среднюю зарплату высчитали между тех, кто получает, например, 5000 евро и те, кто получает 200-300 евро… Думаю, что опрос проводился среди крупных компаний, а не у всех латвийцев. Это больной вопрос. Сложный вопрос. Я думаю, что несколько преждевременно было говорить о выходе из экономического кризиса».

Так о каком выходе из кризиса говорили главы государства?

Как же, уж простите меня, не хватает в Латвии такого Давида Гоцмана из «Ликвидации», который сказал бы: «Вбейте себе в мозг – беспределу «ша». Погромы прекратить! На улицах должны быть тихо, как ночью в бане. Все вежливые до поносу. Кто-то не понял? Тогда – два шага в сторону, чтобы не забрызгать остальных»

Может тогда… экономический кризис закончится?

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