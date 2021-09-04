Расстрелы невинных были при Сталине обыденным делом

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4 сентября 2021, 18:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

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Рассуждения о благостности Сталина и о его чудовищных поступках продолжаются по сей день, и ни одна из сторон, участвующих в спорах, не может прийти к согласию. Однако многие уже не сомневаются, что хоть «отец народов» и участвовал в Великой Отечественной, войну выигрывал явно не он, а простые воины. Сталин же напротив всегда стремился к собственному возвышению. Его вдохновляли идеалы восточной деспотии, согласно которым любой правитель обожествлялся и становился выше всего народа, но при этом создавался мистический ореол «заботливого и вечно думающего о людях властелина». Именно это превратило Сталина в одного из самых кровавых диктаторов ХХ столетия.

Можно упомянуть его так называемую «кулацкую операцию», которая привела к гибели сотен тысяч советских граждан, и это только по официальным данным. В ходе Большого Террора, начавшегося в конце 30-х годов, страна едва не столкнулась с настоящим геноцидом. Определяли направление репрессий и категории граждан обычно высшие партийные инстанции. Разумеется, и сам товарищ Сталин был прекрасно осведомлён о том, что творят его пособники. Всё началось с приказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Приказ был представлен наркомом внутренних дел Ежовым, и естественно, сразу же получил одобрение руководства. В докладе говорилось о явной недостаточности борьбы с врагами СССР и их «безнаказанной» диверсионной деятельности.

В приказе было чётко отмечено, что долг НКВД – «разгромить всю эту банду» и «раз и навсегда покончить с их подрывной деятельностью». Тех, кто не мог вписаться в социализм, по мнению верховенства партии, должны были подвергнуть уничтожению или отправлению в специальные лагеря. Приказ устанавливал две категории «преступников». Наиболее враждебные элементы, подпадавшие под первую категорию, надлежало немедленно ликвидировать. Другие же, представляющие собой вторую категорию, поспешно ссылались в лагеря или тюрьмы на 8 или даже 10 лет. Причём, под «врагами народа», как правило, определялись совершенно безвинные люди, которых подозревали в неподчинению властям. Угодить в лагеря можно было за малейшую шутку, анекдот или даже намёк на критику. Впрочем, и на плаху можно было попасть без особой трудности.

Вынесение решений по поводу «врагов народа» возлагалось на трёх человек: начальника районного НКВД, партийного руководителя региона и прокурора. Дела обычно рассматривались во внесудебном порядке. Очень часто «каратели врагов нации» даже не вдавались в подробности документов. Бывало, они и вовсе не видели обвиняемых. Плюс ко всему, в самом приказе, одобренном Сталиным, существовали своеобразные «лимиты» на расстрелы в каждом регионе. Их превышение объявлялось нежелательным. Согласно данным из приказа, аресту подлежало 268 950 человек, из них 75 950 – расстрелу, а 193 000 – отправлению в лагеря. Указывалось также, что цифры эти предварительные, и в некоторых случаях можно было попросить центр об их увеличении. Кошмар для всего Советского Союза вступил в полную силу с августа 1937-го, когда начались аресты по всей стране.

По мнению Сталина, проводившаяся операция была достойной восхищения. Он всегда реагировал на такое благосклонно, и даже иногда санкционировал увеличение расстрельных списков. В ряде случаев «отец народов» выдавал записку о повышении расстрельного «лимита». Например, в случае с Красноярским краем он так и сделал. В итоге, страна вошла в известную эпоху Ужаса и Террора, который, казалось, никогда не кончится. Согласно приказу, с августа 1937 года по ноября 1938-го были приговорены к наказанию 767 397 человек, из них – 386 798 попали под пули НКВДшников. Из всего этого общего числа под категорию «уголовников» подпало 127 967 человек. К расстрелу приговорили 44 086. Всё вышеперечисленное – это всего лишь-то «кулацкая операция», а ведь были ещё и другие кампании, организованные властями против своего же населения. Без сомнения, это были самые трагические дни в истории нашей Родины.

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