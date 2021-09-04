В США коронавирус поразил и военные структуры

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4 сентября 2021, 08:53 Александр Крохмаль, Журналист

Коронавирус никуда не отступил и продолжает охватывать всё новые и новые территории планеты. Соединённые Штаты стоят по-прежнему на самом первом месте по количеству заражённых. В этой стране наиболее худшее «ковидное» положение. Общее число заболевших уже зашкаливает за 39 миллионов (39.64 млн – полная цифра). Более 640 000 человек скончались за всё время пандемии.

В последнее время в стране зафиксированы новые суточные приросты заболевших. Увеличение численности больных произошло из-за второй волны мировой пандемии, спровоцированной индийским «дельта» штаммом. Как известно из данных учёных, этот штамм обладает куда более высокой заразностью, нежели уханьская версия коронавируса. Усугубляет положение то, что большинство американцев практически игнорируют пандемию. Многие совсем не хотят носить маски и предпочитают выступать против прививок.

Коронавирус не обошёл стороной и военные структуры. В США от «Ковида» уже умерло 436 военнослужащих. В общей сложности, болезнь поразила до 348 000 сотрудников Минобороны Соединённых Штатов. По состоянию на 1 сентября 2021 года, в США было зафиксировано более 230 000 военных, заражённых коронавирусом. Почти 34 тысячи членов их семей так же подхватили инфекцию. Ещё 83 000 заболевших – это подрядчики Пентагона и гражданские служащие. При этом, в стране активно проходит всеобщая вакцинация. По последним данным, полностью вакцинировались 1 432 791 сотрудников Минобороны.

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