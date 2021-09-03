«Зло былых дней может вернуться»: о стадионе «Гази» в Кабуле и его превращении в площадь расстрелов

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3 сентября 2021, 22:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Фото: cоцсети

Запрещённая в России террористическая организация «Талибан»* - без сомнения, заслуживает того, чтобы её приравняли к нацистам или «Красным Кхмерам». Ведь её действия всегда были далеки от морали и человечности. Мир до сих пор помнит жуткое видео, которое попало на западные телеканалы в 2001 году. Тогда на всемирно известном стадионе «Гази» в Кабуле публично казнили женщину, мать пятерых детей. Женщину, закрывавшую лицо и тело паранджой, застрелили на арене стадиона за убийство мужа. Но в чём же всё-таки была вина преступницы, и что же всё-таки заставило её совершить тяжкий грех?

Только в 2002 году СМИ выяснили, что убитую звали Зармина, и ей на тот момент было только 35 лет. До своей казни она три года содержалась в тюрьме, больше похожей на концлагерь, и дажене одна, а с годовалыми близнецами. На убийство мужа она пошла вместе со своей старшей дочерью. Всему виной был невероятный деспотизм супруга и его скверный характер. Муж часто избивал Зармину, постоянно оскорблял и унижал, а в некоторых случаях поднимал руку на детей. Но патриархальные устои талибов всегда были на стороне мужчины, даже если он – настоящий садист, маньяк или психологический вампир.

Убийство происходило следующим образом. В один из вечеров, сговорившись со старшей дочкой, женщина решила покончить с супругом-тираном раз и навсегда. Она опоила мужа опиумом, и когда он заснул, должна была забить его молотком. Однако ударить Зармина толком не смогла, рука дрогнула. Тогда дочь взялась за работу и нанесла многочисленные удары. Женщина взяла всю вину на себя, думая, что сумеет избежать смертной казни и отделаться плетьми. Но талибы решили совсем иначе. Они посчитали её виновной во всех грехах без должных разбирательств. Правда сама Зармина всё так же продолжала надеяться на милосердие. «Я мать пятерых детей», - заявляла она, «Они не смогут меня убить».

Талибы всё же казнили женщину. Сначала её заставили встать на колени, а затем выстрелили. Причём, палач убивать её не хотел и в первый раз промазал. После промаха палача, Зармина встала на колени и умоляла талибов сохранить ей жизнь. На мольбы не откликнулся никто, и тогда прозвучал второй выстрел, уже смертельный. Всё это было сделано публично, как в Средние века. Родственники погибшей отвернулись от Зармины и даже не стали хоронить. Её сбросили в безымянную могилу за пределами Кабула. Позор убийцы навечно лёг на род женщины.

В целом, мужеубийца действительно заслуживала наказания, но вовсе не расстрела, а тюремного заключения. Плюс ко всему, если её муж действительно был маньяком и садистом, в любой другой стране у неё был шанс отделаться незначительным пребыванием в колонии или отправиться на принудительное лечение в стационар психбольницы. Но в чём же, собственно, опасность нынешнего положения женщин в Афганистане, и как это может повлиять на будущее развитие страны? Опасность в том, что даже если муж – преступник, убийца и насильник, его жена остаётся абсолютно бесправной. Проще говоря, для талибов куда удобнее казнить женщину, нежели разбираться в её совершённом преступлении и проводить расследование.

Чем же это грозит для Афганистана в будущем? Тем, что знаменитый стадион «Гази» в Кабуле снова может стать площадью казней, где будут безжалостно расправляться с любыми так называемыми преступниками. И в большинстве случаев, это могут быть даже не такие убийцы, как Зармина (которая заслужила тюремный срок), а мнимые лжесвидетельницы, неверные жёны или просто женщины, не желающие подчиняться новым законам. Дух тёмных времён Афганистана уже и так вернулся в страну. Теперь же возникла огромная опасность возвращения всех старых порядков. Женщины же и вовсе могут превратиться в обычные «родильные машины», которых заставлять дарить «Талибану» новых солдат и почитать своих мужей. Любые посягательства на мужчину и несогласие с ним будут несомненно приравниваться к тяжким грехам и безжалостно наказываться.

Впрочем, расстрелы могут коснуться не только женщин, но и мужчин и даже детей-подростков. «Кто не с нами, тот против нас», - в этом идеология нового диктаторского режима, установившегося в Афганистане. Талибы не раз нарушали обещания, дарованные своим врагам и даже союзникам. Они охотно прибегали к уничтожению всех несогласных с их течением. Если террористы и дальше продолжат управлять Афганистаном, арена стадиона «Гази» снова зальётся кровью, и на этот раз всё будет куда хуже, чем раньше.

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