В Израиле считают, что афганская ситуация сыграет злую шутку со всем Ближним Востоком

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3 сентября 2021, 13:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: pixabay.com

В Израиле опасаются, что стратегия США по выводу своих войск из Ближнего востока может сыграть очень злобную шутку. Речь идёт о возможности формирований многочисленных новых государств, возглавляемых религиозными фанатиками. Афганистан уже пал под властью запрещённой в РФ организации экстремистов, известной под именем «Талибан»*. То, что творят талибы – это настоящие преступления против человечности. Вывести из строя эту организацию будет теперь не легче, чем примирить все племена Южной Африки. Но нет никаких гарантий, что нечто подобное не произойдёт в других государствах, таких как, например, Ирак.

В Ираке давно наблюдаются антиправительственные настроения, и этим спокойно могут воспользоваться экстремисты разных мастей. К тому же ещё несколько лет назад, часть этой страны находилась под контролем запрещённой в РФ организации «Исламское государство». Как известно, Вашингтон планирует вывести свои войска из Ирака к 31 декабря 2021 года, что уже совсем не за горами.



Бывший директор Моссада Йоси Коэн написал целую статью по поводу своих опасений насчёт ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что Израиль должен быть готов к любому повороту событий, и в частности к быстрому обрушению системы безопасности Ирака. По его словам, после свёртывания американской миссии, в Ираке могут снова возникнуть непризнанные формирования исламистов, которые будут претендовать на роль независимых государств. Это приведёт к целой серии нового кровопролития. При этом, соседний Иран несомненно удвоит усилия по наращиванию военной мощи. «Израиль и его лидеры должны сформировать стратегию и поставить чёткие цели для новой политики», - говорит Коэн в своём заявлении, «Наши требования должны касаться стабильности на Ближнем Востоке, где способность Ирана позиционировать себя в регионе нейтрализуется». Экс-глава Моссада также опасается, что Тегеран рано или поздно создаст ядерное оружие, и тогда под ударом могут оказаться не только страны Ближнего Востока, но и все государства мира.

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