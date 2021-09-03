От прожиточного минимума к зажиточному уровню

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 сентября 2021, 13:09 Сергей Платонов, юрист, писатель, г. Москва,

Фото из открытых источников

МРОТ (минимальный размер оплаты труда), прожиточный минимум (причем неодинаковый для разных категорий населения и регионов страны) – уже давно эти два понятия, по мнению многих политиков и социологов, являются ничем иным как позорящим великую страну явлением. В последнее время одни политики предлагают отказаться от их употребления и обозначают их использование не иначе как методом консервации бедности. Другие-против отказа. Страна накануне очередных выборов в Госдуму и самое время - кандидатам в депутаты определиться с путями решения этой важной и, как оказывается, непростой проблемы.

Например, наличие «назначенного» государством минимального размера оплаты труда, делает незаконным требование профсоюзов к работодателям о повышении заработков. Ведь на это они всегда скажут: «Выплачивая МРОТ, я соблюдаю закон. Какие ко мне претензии. Обращайтесь к государству». Но «бодание» с государством – это дело политических организаций, каковыми профсоюзы не являются. Так вроде бы «безобидная», как иногда мы слышим «всего лишь» технически-расчетная норма о МРОТ, выключает профсоюзы из активной общественной жизни, делая их практически бесполезными. Наличие МРОТ также негативно влияет и на размер отчислений работодателей в пенсионный и другие социальные фонды. Мне скажут, но ведь по этой проблеме есть трехсторонние соглашения министерства труда, объединения работодателей и тех же профсоюзов. Да, есть, но оно тоже ограничено рамками МРОТа.



Конечно, истинный христианин не должен стремиться к большому богатству. Он не может просить много денег. Он просит, чтобы их было достаточно. Но для того чтобы их стало достаточно нельзя и дальше оставаться в ловушке экономической политики прозябания. Надо менять парадигму общественного сознания и государственную идеологию от чисто рыночно-бюрократической к большей социальности, как того требует Конституция, президент страны. К этому стремится в своей предвыборной программе «Единая Россия» и ряд других партий. Ведь словесное обозначение жизненной ситуации понятиями «минимальный», «минимум», «прожиточный» и тому подобных, настраивает политиков, да и многих нас-грешных, на дальнейшее проживание в условиях этого самого прозябания. Поэтому нежелание отказаться от понятий МРОТ и прожиточный минимум является политически неверным. Новому составу Государственной Думы, и в первую очередь партии, получившей в ней большинство, следует активнее продвигать инициативу об отмене понятий МРОТ и прожиточный минимум. Только так мы сможем двигаться от прожиточного к зажиточному уровню.

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