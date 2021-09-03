Психозы матерей и деторождение: когда рожать

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3 сентября 2021, 10:24 Рамиль Гарифуллин - доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук

Фото: pixabay.com

Ясли спасают многих молодых мам от приступов неврозов и даже психозов, вызванных долгосрочным пребыванием с ребенком. Есть такие дети и младенцы, которые доводят молодых мам до такого приступа.

Как психолог и психотерапевт, благодарен существованию яслей! Сколько спасено душ матерей от этого адского психического напряжения долгосрочного пребывания матери с ребенком во время декрета!

Конечно, эта проблема психологическая и индивидуальная! Но не зря всегда существовал институт нянь, гувернанток и яслей. Декрет - это не просто изнурение матери. Это, порой, источник неврозов и психозов! Добавьте к этому проблему психических послеродовых травм, и вот уже образовалась гремучая психическая смесь, которая способна привести молодую маму к психической инвалидизации!

Нужно помнить, что если появление домашней кошки или собачки не помогает женщине отказаться от желания родить ребенка, то трудно решить эту проблему. Многим домашние питомцы помогают в этой проблеме. Многие мужья заводят кошек и это спасает семью от бедного и безответственного строгания детей.

Увы! Многодетные семьи, часто это ужас!

Женщина должна глубоко понимать чего она желает: милое маленькое живое существо, сосущее грудь или рождение Человека!

Если это первое, то можно ограничиться котенком. Если желание более зрелое и объективное, то пора становиться Матерью.

Если желание родить - это угода только мужу, то это также проблема!

Если рождение ребенка - новый высший этап Любви между супругами, то это прекрасно! Это, пожалуй, и есть зрелый выбор!





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