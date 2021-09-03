Поклонская им не «Няш-Мяш»

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 сентября 2021, 09:53 Юрий Мильчинский, Источник: Юрий Мильчинский

Автор фото Юрий Мильчинский

Информационное поле кипело и бурлило, как Черное море во время шторма. Социальные сети взбодрились. Доморощенные и не очень телеграм-каналы яростно рвались со своими версиями в первые ряды среди равных. Версии, размышления, догадки, ложь, откровенное вранье и даже эротические фантазии – все это, имело место быть из-за одной, но, как оказалось, очень волнующей новости – Наталья Поклонская станет послом в Кабо-Верде.

Многие благодаря этой новости погуглили и узнали о реальном существовании этой небольшой, но замечательной страны. Которая наверняка имеет для России важное стратегическое значение – раз туда хотят послать Поклонскую. Это из серии «Кабо-Верде наш»? Думаю, благодаря этой новости туристов там будет на порядок больше. Так отчего же Наталью Владимировну, реального «символа Крымской весны», пока еще депутата Государственной Думы, красавицу Няш-Мяш, начальство задумало назначить послом очень далеко, за пределами Родины? Посол – это должность высочайшего пилотажа и несомненно это достойная работа для Поклонской. Не надо микроскопа, чтобы увидеть и понять, причину, почему Наталья Владимировна, пока (пока еще) не прижилась во внутренней политике России. В Госдуме конкретно. Все очень просто и поймет это и ребенок, который прожил всего ничего, но уже знает, что обманывать – плохо, обещать и не сделать – плохо, толкать в спину – очень нехорошо, завидовать, сплетничать и обзывать, ставить подножку и радоваться чужой боли – так люди не поступают. Нормальные люди. Обычные граждане. Так поступают только изворотливые седые ужи на раскаленной от людского гнева и презрения сковороде. Так называемые мудрые политики, «патриоты», которым сытно и весело, дома набиты деньгами и на Родине, и в других местах. На народ им наплевать. Народ для них уже даже не электорат, народ для них – биомасса, на которой строится жирное благополучие «выдающихся бизнесменов-патриотов», «удивительно талантливых политиков-патриотов с двойным гражданством» и других «замечательных» людей. Так вот, Поклонская и «шуганула» их, да так, что ради этого и комитет целый расформировать можно, забрать мандат депутата (хотя его народ дает) да и отправить Наталью Неугодную далеко от России, выхватить ее из внутренней политики и подальше-подальше в международную политику, пусть дипломатического опыта набирается. Многие высокие должностные лица врут. Обещают. Изворачиваются. Кормят уже даже не «завтраками» а «десятилетками». И вот в такой, в основной своей массе «замечательный» коллектив, приводят Поклонскую. Борись с коррупцией, Наталья… Дисциплинированная и наивная, она как депутат и бывший прокурор честно и добросовестно взялась за порученную ей работу по выявлению нечистоплотных коллег коррупционеров. На этом начале все и закончилось. От греха… Дали ей еще время, чтобы она стала такой же, как и коллеги, но, увы, голосование по пенсионной реформе провалило планы сделать из Поклонской очередную послушную Жучку. Наталья Поклонская делала ошибки и признавала их, она показала свой характер, силу воли, политическую чистоплотность, за такими политиками будущее. Если взять пять пальцев на руке и спросить – назовите пять политиков в России, кому веришь? Точно Поклонская будет в их числе. Ей благодарны те, кому она смогла помочь, ей верят люди, которые готовы поддерживать ее на выборах любого уровня. Мне довелось брать интервью у Натальи Владимировны, побывал и на общественном приеме граждан в Крыму, знаю лично тех людей, кому она помогла.

И назначат ли ее послом в Африку? Откомандируют? Может, вся эта шумиха-шар пробный, на реакцию людей? Может, найдут более подходящее место работы для Поклонской? Поближе?

Такие люди по здравому рассуждению нужны тут, на территории нашей страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости