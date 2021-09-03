Аргументы Недели Мнение 13+

Поклонская им не «Няш-Мяш»

, 09:53 , Источник: Юрий Мильчинский

Поклонская им не «Няш-Мяш»
Автор фото Юрий Мильчинский

Информационное поле кипело и бурлило, как Черное море во время шторма. Социальные сети взбодрились. Доморощенные и не очень телеграм-каналы яростно рвались со своими версиями в первые ряды среди равных. Версии, размышления, догадки, ложь, откровенное вранье и даже эротические фантазии – все это, имело место быть из-за одной, но, как оказалось, очень волнующей новости – Наталья Поклонская станет послом в Кабо-Верде.

Многие благодаря этой новости погуглили и узнали о реальном существовании этой небольшой, но замечательной страны. Которая наверняка имеет для России важное стратегическое значение – раз туда хотят послать Поклонскую. Это из серии «Кабо-Верде наш»? Думаю, благодаря этой новости туристов там будет на порядок больше. Так отчего же Наталью Владимировну, реального «символа Крымской весны», пока еще депутата Государственной Думы, красавицу Няш-Мяш, начальство задумало назначить послом очень далеко, за пределами Родины? Посол – это должность высочайшего пилотажа и несомненно это достойная работа для Поклонской. Не надо микроскопа, чтобы увидеть и понять, причину, почему Наталья Владимировна, пока (пока еще) не прижилась во внутренней политике России. В Госдуме конкретно. Все очень просто и поймет это и ребенок, который прожил всего ничего, но уже знает, что обманывать – плохо, обещать и не сделать – плохо, толкать в спину – очень нехорошо, завидовать, сплетничать и обзывать, ставить подножку и радоваться чужой боли – так люди не поступают. Нормальные люди. Обычные граждане. Так поступают только изворотливые седые ужи на раскаленной от людского гнева и презрения сковороде. Так называемые мудрые политики, «патриоты», которым сытно и весело, дома набиты деньгами и на Родине, и в других местах.  На народ им наплевать. Народ для них уже даже не электорат, народ для них – биомасса, на которой строится жирное благополучие «выдающихся бизнесменов-патриотов», «удивительно талантливых политиков-патриотов с двойным гражданством» и других «замечательных» людей. Так вот, Поклонская и «шуганула» их, да так, что ради этого и комитет целый расформировать можно, забрать мандат депутата (хотя его народ дает) да и отправить Наталью Неугодную далеко от России, выхватить ее из внутренней политики и подальше-подальше в международную политику, пусть дипломатического опыта набирается. Многие высокие должностные лица врут. Обещают. Изворачиваются. Кормят уже даже не «завтраками» а «десятилетками». И вот в такой, в основной своей массе «замечательный» коллектив, приводят Поклонскую. Борись с коррупцией, Наталья… Дисциплинированная и наивная, она как депутат и бывший прокурор честно и добросовестно взялась за порученную ей работу по выявлению нечистоплотных коллег коррупционеров. На этом начале все и закончилось. От греха… Дали ей еще время, чтобы она стала такой же, как и коллеги, но, увы, голосование по пенсионной реформе провалило планы сделать из Поклонской очередную послушную Жучку. Наталья Поклонская делала ошибки и признавала их, она показала свой характер, силу воли, политическую чистоплотность, за такими политиками будущее. Если взять пять пальцев на руке и спросить – назовите пять политиков в России, кому веришь? Точно Поклонская будет в их числе. Ей благодарны те, кому она смогла помочь, ей верят люди, которые готовы поддерживать ее на выборах любого уровня. Мне довелось брать интервью у Натальи Владимировны, побывал и на общественном приеме граждан в Крыму, знаю лично тех людей, кому она помогла.

И назначат ли ее послом в Африку? Откомандируют? Может, вся эта шумиха-шар пробный, на реакцию людей? Может, найдут более подходящее место работы для Поклонской? Поближе?

Такие люди по здравому рассуждению нужны тут, на территории нашей страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

В мире

В мире

В мире