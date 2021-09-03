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Россия пока воздержится от помощи Афганистану

, 09:15 , Обозреватель отдела Наука

Россия пока воздержится от помощи Афганистану
Фото: cоцсети

Как стало известно «АН», сразу обе стороны конфликта в Афганистане запросили помощи у России: захватившие власть в Кабуле и практически всей стране талибы и оппозиция в Панджерском ущелье. Москва пока занимает выжидательную позицию.

Как рассказал «АН» военно-дипломатический источник, утром 2 сентября бойцы движения (запрещённая в России организация) «Талибан»* провели «можно так сказать, «разведку боем» позиций обороняющихся в Панджерском ущелье. Потеряв, по информации оппозиции, до ста человек убитыми они отошли в места дислокации. Тела убитых были переданы талибам для захоронения».

По словам источника, на сегодня по неофициальным каналам сразу от обоих сторон конфликта поступает информация о возможной помощи со стороны России.

- И та, и другая сторона хотели бы, чтобы Москва оказала содействие в их международном признании. Соответственно Исламского Эмирата Афганистан и официальной вооруженной оппозиции, которую возглавляет Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда. Кабул также просит оказания гуманитарной помощи, а Панджер не только гуманитарной, но и поставок вооружения и боеприпасов. Москва в этой шизофрении, естественно, заняла выжидательную позицию, - говорит источник.

По его словам, ситуация в Панджере, вероятно, будет сохраняться напряженной в течение нескольких лет. «Боевики не возьмут ущелье, а масудовцы не распространят свое влияние дальше», - подчеркнул он.

 

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