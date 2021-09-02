Даже масштабнее, чем «Звёздные войны»: этой осенью на экраны выходит новая космическая сага

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2 сентября 2021, 21:48 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Совсем скоро, 24 сентября 2021 года, нас всех ожидает премьера легендарного научно-фантастического сериала, созданного по мотивам бесценной саги Айзека Азимова. Речь идёт об «Основании», трейлер которого уже показали на просторах Youtube. Впервые за долгое время нам покажут полную экранизацию целой книжной серии, посвящённой истории далёкого будущего. С 2018 года известно, что созданием сериала занимается компания Apple. Она заказала первый сезон, который, как утверждается, будет состоять из 10 серий. О масштабах и серьёзности проекта остаётся только догадываться.

Многие уже поняли, что это будет далеко не обычный сериал со стрелялками, а настоящий блокбастер. «Основание» могли показать намного раньше назначенной даты, но судьбу его решила пандемия. В 2020 году съёмки были приостановлены и возобновились позднее. Вышедший трейлер уже говорит о гигантском размахе, который может сравниться разве что со «Звёздными войнами».



Напомним, что действие «Основания» происходит во вселенной писателя Айзека Азимова. В отличие от «Звёздных войн» - это не фэнтези, а научная фантастика, предсказывающая возможное будущее человеческой расы. Основные события 1-го сезона коснутся начала 12-го тысячелетия от нашей эры, когда человечество уже вовсю распространилось по звёздам. Млечный путь целиком и полностью контролируется могущественной Галактической Империей. Тираническая держава как раз переживает период своего расцвета. Её мощь кажется нерушимой для миллиардов людей. Однако среди имперских подданных находится человек, который ставит под сомнение грядущее «светлое будущее». Благодаря анализам психоистории, он обнаруживает, что Империя стоит на грани тяжелейшего кризиса, предвестника её скорого краха. Имя этого человека – Гэри Сэлдон. Он утверждает, что после падения Империи, человечество скатится в эпоху варварства и раздора, как минимум, на 30 000 лет. Понимая неизбежное, Сэлдон старается собрать верных сторонников для создания Основания, грядущего центра человеческой культуры, который бы спас расу людей от погружения в хаос.



Полный состав актёров на данный момент неизвестен. Но известно, что ведущие роли будут отданы прославленным актёрам, таким как Джаред Харрис и Ли Пейс. Джаред Харрис был известен своей ролью профессора Джеймса Мариарти в «Шерлок Холмс: Игра теней». Он также сыграл доктора Легасова в неоднозначном сериале «Чернобыль». Ли Пейса все знают из трилогии «Хоббит». Именно он являлся обладателем роли эльфийского короля Трандуила, отца Леголаса Зелёного Листа. В «Основании» Джареду Харрису досталась роль учёного Гэри Сэлдона, предсказателя скорого краха Империи. Ли Пейс же будет выступать в роли зловещего галактического императора, известного под именем Брат День. Критики также отмечают большое количество темнокожих актёров, ранее незнакомых общественности или знакомых лишь по отдельным кинофильмам.

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