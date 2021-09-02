В чем сила, брат - в Марсе

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 сентября 2021, 14:50 Екатерина Максимова,

Фото из открытых источников

В прошлый раз мы еще раз осветили важность индивидуального гороскопа: необходимо знать личное расположение всех планет, которые находятся в различных созвездиях, чтобы понять свой звездный паспорт. И сегодняшняя история из моей практики еще раз это красочно демонстрирует.



У моей клиентки Маши любимые мужчины были разных знаков, но их объединяла одна черта – все, как один, были чудовищными экстремалами. Женщина страдала, не понимая, что с этим делать и почему спокойные с ней не приживаются. Первый муж Водолей - юрист, но его хобби – экстремальное вождение. Масса травм и погибших нервных клеток Марии. Второй гражданский муж Рыбы – профессиональный дайвер, который спускался на опасную для жизни глубину и, наконец нынешний супруг Козерог – переводчик, но его страсть – скалолазание, бесчисленные соревнования и тоже, увы, травмы. Если судить по Солнцу, то есть по знаку зодиака, люди абсолютно разных убеждений и восприятия реальности, но все спортсмены, да еще жаждущие адреналина.



Что же их объединяло и почему все трое притянулись к моей клиентке? На этот вопрос в натальной карте (индивидуальном гороскопе) мне ответил их Марс, вернее его положение. У всех ее мужей он расположен в Скорпионе, это очень сильное положение этой планеты, где она чувствует себя, как дома и проявляет максимальную мощь, наделяя своего хозяина силой, отвагой, желанием рисковать и попадать в ситуации на грани жизни и смерти. Марс мужская, огненная планета, которая отвечает за нашу силу, витальность, то как мы добиваемся цели, нашу сексуальность, а в женском гороскопе, внимание… образ идеального избранника! В карте Маши Марс тоже живет в Скорпионе, поэтому она очаровывается именно таким мужским типом. Потом на консультации она призналась, что в ее жизни были спокойные и осторожные, но ей с ними становилось очень скучно и она сама от них уходила! То есть образ спортсмена-лихача не дает ей покоя и манит. Она спросила меня, что можно с этим сделать…



Как астролог могу сказать, что свои пристрастия, которые определяют планеты, изменить невозможно, но их можно сублимировать и таким образом успокоиться и найти баланс. Продолжая историю Маши, отмечу еще одну важную деталь: ее избранники начинали активно заниматься спортом именно, когда встречали ее. То есть, начинается роман, через какое-то время мужчина признается, что всегда мечтал полезть на гору и вот сегодня утром принял решение ехать в экспедицию… У нее сначала шок, слезы, а потом отчаянье от повторения ситуации. И почему же так? А все потому что в совместимости гороскопов (синастрии), ее Марс соединялся с их Марсом и получал дополнительный импульс. Когда планеты соединяются, то это вдвое больше энергии, желания и возможностей. Таким образом она активировала их желания драйва, и они начинали действовать.



История эта закончилась тем, что она стала тоже заниматься активным спортом со своим мужем и, наконец, расслабилась, как это не странно звучит. Раньше она мучилась, нервничала за него, чтобы он не убился, покоряя вершины, а сейчас они вместе друг за друга переживают. Она призналась, что совместные соревнования, поездки и экспедиции стали просто ярчайшими моментами их жизни, отношения стали глубже и появилось доверие. То есть вот так работает астрокоррекция. Мало знать свою карту, нужно действовать, зная законы планет. Могла ли она дальше плакать и ждать, действуя ему на нервы? Да, могла. Выбор у нас есть всегда. Но она выбрала активный вариант, узнав особенности их карт и совместимости. Вот собственно для этого и нужно идти к астрологу: чтобы использовать то, что дано, но в правильном направлении.



Итак, положение Марса дает нам понять, в чем наша сила! Марс в Овне – человек силен, как лидер, в Тельце – силен в накапливании и зарабатывании денег, в Близнецах – сильный интеллект, в Раке – дом место силы, во Льве – сила на подмостках, в Деве – сила в помощи другим, в Весах – сила в красоте и дипломатии, в Скорпионе – сила в экстриме, спорте и эзотерике, в Стрельце – сила в путешествиях, в Козероге – сила быть руководителем, в карьере, в Водолее – силу дают друзья и новаторские идеи, в Рыбах – сила в творчестве.



И, например, если родители ребенка мечтают его видеть олимпийцем, а у него эта планета, например, в Раке, то никогда он не сможет быть первым в спорте, да и не захочет, а сила его будет всегда в доме, уюте и заботе о ближних. Поэтому сейчас все больше и больше набирает популярность гороскоп ребенка. Очень важно понимать ресурс и как его эффективнее использовать уже с детства. Примечательно, что дети всегда правильно чувствуют свою силу, свой Марс и транслируют это взрослым. Но родители часто хотят слышать свои амбиции выдуманный идеальный образ часто мешает увидеть правду, чему ребенок действительно хочет учиться.



Тема обучения и познания нового – одна из краеугольных в нашей жизни. За нее отвечает Юпитер, по другому ее называют планетой большой удачи. Где и как узнать свою удачу, поговорим в следующий раз.

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