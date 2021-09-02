Солдаты Байдена предали переводчика, спасшего жизнь их президента

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2 сентября 2021, 08:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: cоцсети

Американские военные отказались спасать человека, который в своё время сохранил жизнь их лидеру.

Речь идёт о переводчике из Афганистана по имени Мохаммед. В 2008 году Джо Байден, ещё будучи сенатором, посетил «страну гор» вместе с коллегами Джоном Керри и Чаком Гейгелом. Так уж сложилось, что по пути Кабул два их вертолёта попали в снежную бурю и были вынуждены совершить экстренную посадку на дорогу. Они едва не угодили в объятия врага. Ближайшая военная база Баграм была в 20 километрах от их позиции. Террористы могли нагрянуть в любой момент и прикончить всех сенаторов разом. Байдена и его соратников чудом вытащили из смертельной опасности. Мороз был сильным, а необходимой защиты просто не хватало. 36-летний переводчик Мохаммед был в тот момент вместе с сенаторами. Он провёл на холоде 30 часов, охраняя севшие вертолёты от местных жителей вместе с солдатами США. Впоследствии, Байдену и его коллегам удалось выбраться и удачно долететь до цели.

Несмотря ни на что, американские бойцы так и не спасли Мохаммеда и фактически обрекли его на верную гибель. Получается, что он спас их будущего лидера и рисковал потерять всё, но при этом, его собственная жизнь оказалась ненужной для союзников. После прихода к власти «Талибана» (группировка запрещена в РФ), Афганистан превратился в настоящий ад. Многие предпочитали бежать, а не оставаться под ударом террористов. Мохаммед был как раз из тех, кому лучше было бы покинуть страну. После некоторых бюрократических операций с оформлением документов, бывший переводчик попытался пробраться в аэропорт Кабула вместе со своей семьёй. Он желал поскорее проникнуть в самолёт и улететь. Однако солдаты запретили его семье покидать Афганистан. Взять они могли только самого Мохаммеда, без лишних людей. Всё, что удалось сделать бывшему спасителю Байдена, так это направить сообщение самому президенту США. Он умолял американского лидера вывезти не только его, но и всё семейство.

Как оказалось, Байден до сих пор помнит тот случай из 2008 года, когда он едва не оказался в смертельной ловушке. При этом, он давно забыл Мохаммеда, который рисковал жизнью, чтобы спасти будущего президента США. После многочисленных публикаций в СМИ от афганского переводчика, Белый дом обратил внимание на сложившуюся ситуацию. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что американские власти попробуют вытащить Мохаммеда в ближайшее время. При этом, создаётся вопрос, каким же образом они будут это делать, если все войска США официально покинули Афганистан. Скорее всего, придётся посылать какую-нибудь спецгруппу, так как иного варианта просто не имеется.

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