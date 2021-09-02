Как стать «той самой»: почему одних женщин мужчины любят временно, а других всю жизнь

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 сентября 2021, 08:15 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: pixabay.com

Многие представительницы прекрасного пола спустя время после расставания с любимым мужчиной непременно задумывались о том, что же пошло не так. Особенно если на горизонте у бывшего маячит новая, так еще и жена. Мол, даже этот счастлив, одна я хожу как неприкаянная, пора меняться, надо стать той, которую полюбят раз и навсегда и больше не переживать этих склок, драм и разрывов. Вот только… нужно ли этой «той» вообще становиться? «Аргументы недели» разбираются вместе с экспертами.



Современное общество сегодня стремится обзавестись новыми взглядами, свободными от гендерных стереотипов, однако большинство из нас родилось и выросло на других принципах.



Мужчина – добытчик, а женщина делает всё, чтобы стать самой лучшей для своего мужчины во всём. И несмотря на то, что такой подход уже не очень коррелируется с реальным положением вещей, миллионы женщин не оставляют поиски: как же стать идеальной?



«Вопрос продолжительности и устойчивости отношений, однако, лежит не только на женских плечах, – говорит психолог и блогер Анастасия САВЧЕНКО. – Если речь о начале отношений, то в этот период гормоны и так делают всё за обоих людей: сильное сексуальное влечение, снижение критического мышления – партнёры видят друг друга идеальными. Но что происходит потом? Уровень гормонов снижается, люди открывают глаза и фантазии начинают рушиться».



И тут, по словам Анастасии, проблема кроется в том, что долгие годы всех женщин предупреждали, что мужчина может разбрасывать носки, не мыть посуду или лежать на диване перед телевизором с бутылкой пива, а мужчин о реальных женщинах – нет. Ожидание мужчин от женщин гораздо выше, чем в обратную сторону. Однако, тут не приходится говорить и о женской солидарности. Женщины яростно накинутся с гневными комментариями в адрес той, которая не умеет готовить или предстает перед своим мужчиной не при полном параде.



Но нужны ли все эти каноны, чтобы любовь мужчины не угасала и реально ли они помогают? Чем в действительности руководствуется мужчина в любви к женщине?



«Все люди очень разные и имеют разную степень критической оценки себя и окружающих, – отмечает Савченко. – Здесь нужно понять главное: во всей этой гонке за идеалами, найти настоящую любовь можно только будучи собой. С точки зрения психологии именно особенности (шероховатости) в образе человека являются теми якорями, которые сильнее всего цепляют. Никогда нельзя спрогнозировать как долго продлятся отношения или любовь. Но совершенно ясно одно: особой гипнотической способностью обладает любой человек, который хорошо знаком с собой и своими особенностями настолько, чтобы не считать их своими недостатками. Именно такой внутренний огонь влечёт за собой день за днём и год за годом».



И если как долго продлится любовь мы не знаем, то можем получить ответ на вопрос о другом: на какой стадии развития отношений она вообще возникает. Практикующий психолог-сексолог Ирина БАРБАТ выделяет семь основных стадий отношений:

Влюбленность Пресыщение Отвержение Терпение Дружба Уважение Любовь

Любовь, по мнению психолога-сексолога, это самая последняя и зрелая стадия отношений. И временной она не бывает, так называемая временная любовь – это стадия влюбленности. Именно в этот период основное желание – нравится друг другу. О чем и говорилось выше.



«Влюбленность может длиться несколько месяцев или лет, но за ней неминуемо наступает отрезвление, – уверена Ирина Барбат. – Исчезают розовые очки влюбленности, партнеры начинают видеть друг друга реальными. И очень часто эта реальность их не устраивает. Влюбленность проходит, мужчина снова в поиске новых отношений, и он куда легче выходит из прошлых. В этом особенность мужской психологии. Мужчины, в отличие от женщин, не впадают в эмоциональную зависимость. Если пара выдерживает все сложные этапы и кризисы, то они приходят к истинной любви. И это чувство уже на всю жизнь. Но женщине не нужно становиться той самой – ей просто нужно быть собой. Мужчинам не нужна искусственная картинка, им нужна откровенность и натуральность, глубина, нежность и ласка, похвала и уважение».



Кстати, об особенностях мужской психологии. Отношения всех мужчин тоже можно условно разделить. И разделить всего на два пункта: они живут с женщиной или по привычке, или по любви. В этом уверена психологический консультант Евгения ОБОЛЕНСКАЯ.



«Если мужчина привык, то он будет терпеть и подстраиваться, – говорит Евгения. – С таким мужчиной пара становится «образцовой» – пара советского типа. Обычно у них есть внутренние семейные проблемы, но счастья и личностного роста каждого из партнёра – совсем немного. Если же мужчина любит, то он не будет предавать себя, отсюда и готовность сменить партнера. Долгие отношения возможны с женщинами с такой же философией: женщины должны ценить себя и быть готовы к расставанию в случае серьезных разногласий. В таких союзах партнеры осознанно выбирают друг друга в партнеры ежедневно. И именно в них женщине не нужно соответствовать идеалам, ей надо соответствовать своим принципам. Как и мужчине соответствовать своим. Такая схожая психология, философия и образ действий породят долгий, успешный и счастливый союз».



И о последнем говорят многие эксперты. Женщина нравится тогда, когда она интересна самой себе. Специалист в нумерологии и духовном развитии Анастасия МИР отмечает, что огромное количество женщин тихо себя ненавидят. У них не такой нос, вес, цвет глаз, а еще и в них постоянно вселяют неуверенность: «Да кто тебя замуж возьмет в твои 25?». И это наносит психотравмы, которые нужно проработать, ведь то, что внутри – отражает нас как зеркало.



«Чтобы бы притянуть того самого – нужно стать той самой, – отмечает Мир. – Вы должны духовно развиваться, слушать свой внутренний мир и свои желания, ведь вы притягиваете людей, находящихся на той же ступени эволюции собственно развития. И естественно, вы имеете полное право оставаться в том состоянии, в котором вам комфортно, но, если вы хотите изменить качество своей жизни и качество людей рядом, без духовного развития никуда. И делайте это для себя, а не для «того парня».



А в достижении цели помогут женская хитрость и мудрость. В этом уверена эксперт в построении отношений по переписке Екатерина КОЧЕТОВА. По ее словам, если девушка хочет стать единственной для своего мужчины – ей нужно стать для него эмоционально непредсказуемой.



«От девушки-сюрприза мужчина не захочет уходить, он ищет запасной вариант, когда ему стало по-настоящему скучно в этих отношениях, – говорит Кочетова. – Тем не менее девушке не надо пытаться стать той, кем она не является и пытаться завоевать внимание партнёра. Девушка не должна быть колесами и ехать к цели, но она должна стать ключом зажигания».



Но и одним зажиганием не обойтись. Нужно дорасти до самого понятия любви. Практикующий психолог-консультант и психодраматист Галина ПОЛОМОДОВА отмечает, что мир человеческих взаимоотношений – сложен и наполнен массой стереотипов. Один из них как раз о том, что есть какие-то особые мужчины и особые женщины, которые вот так сразу или «навсегда», или исключительно «временно» любят.



«Любил, любил… дети, семья – разлюбил? Так это не про любовь на всю жизнь, – говорит Галина. – Любой человек независимо от пола проходит свой путь развития личности и становления как партнёр в мужско-женских отношениях. У всех совершенно разный опыт жизни в собственной родительской семье. Какие образцы видит мальчик или девочка? Какой опыт присваивает себе? С какого образца поведения строит свои первые любовные отношения? Что происходит в период этих отношений? Всё это влияет на способность любить и проявлять своё чувство любви к другому».



По словам Поломодовой, бессознательная динамика наших потребностей в теплоте, заботе, поддержке и травматический опыт обесценивания, неприятия и отвержения – даны каждому. Здесь важно не следовать за собственными импульсами вслепую, а разобраться в своём опыте жизни и отношений с противоположным полом, освободиться от препятствий, которые мешают подходить к самому себе и партнёру конструктивно и понять, какая любовь нужна именно вам.



«К примеру я ненавижу глазированные сырки, а партнёр их обожает, и он предлагает мне, я отказываюсь, мол, фу какая гадость, а партнёр обижается, и я тоже обижаюсь: «я же самое любимое тебе отдал, а ты…» Вывод: «Он/Она меня не любит», – дополнила Поломодова. – А все это совсем не о любви, а о том, что люди не знают друг друга, не знают потребностей, внутреннего мира, не ищут в своём партнёре те черты, которыми можно было бы восхищаться искренне, ценить, хотеть заботиться. Другой вариант: они разочаровываются, ожидая что-то для себя, но не отдавая просто так. А любовь именно об этом. Если человек знает себя: свои слабые и сильные стороны, если он не боится предъявить партнёру свою уязвимость, если готов отдавать, не ожидая ничего взамен, то он дорос до любви на всю жизнь, потому что имеет ресурс, чтобы любить, умеет это делать. Важно понимать, таков ли твой партнёр и готов ли ты принимать его таким, выдержит ли твоя любовь или тебе необходим равный тебе. И каждый имеет право на то, чтобы менять свою жизнь. Один из выдающихся психологов 20-го века Эрих Фромм говорил, что любовь – это большой труд. Но этот труд прекрасен. И плоды его – мудрость и счастье».

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