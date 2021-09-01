По мнению Сороса Си Цзиньпин возрождает порядки маоизма

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1 сентября 2021, 21:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: соцсети

В КНР начинают внедряться всё новые и новые ограничения для людей, причём подаются они под эгидой Всеобщего Блага. По мнению финансиста Джорджа Сороса, Си Цзиньпин давно перегнул палку и превращается в нового Мао Цзэдуна. При этом, он советует нынешнему лидеру КПК ещё раз задуматься над тем, что он собирается возродить, и не забывать ошибок истории. Индустрия компьютерных игр уже пострадала от суровых ограничений партии. Стоит напомнить, что совсем недавно в игры практически запретили играть подросткам до 18 лет. Возможность отыграть «пару сражений» у них появляется лишь 3 раза в неделю, и то всего лишь по одному часу.

Целую волну ограничений спровоцировали недавние высказывания национального лидера КНР об играх, как о «духовном опиуме для народа». Плюс ко всему, Си Цзиньпин призывает усилить борьбу против нерационального обогащения капиталистов и чрезмерного роста технологических корпораций. Он заявил, что борьба нужна для «процветания всей нации», и она может сильно сократить социальное неравенство.



Выступая на конференции комитета ЦК по реформам, Си Цзиньпин чётко отметил благоприятные плоды антитрестовой кампании. Он заявил, что партия должна удвоить функции надзора за всеми предпринимателями. Близкий к руководству Китая, блогер Ли Гуанман даже написал эссе по поводу возвращения КПК к истокам социализма. «Рынки КНР больше не будут раем, позволяющим капиталистам стать богачами за одну ночь,- пишет Гуанман. - Культура перестанет быть сферой, обожествляющей западные ценности». Работа блогера была тут же опубликована в главной газете партии «Жэньмин жэбао» и завоевала большое внимание общественности. Джордж Сорос в свою очередь призывает иностранных инвесторов в прямом смысле бежать из КНР. Он считает, что в ближайшее время в этой стране не будет ничего хорошего. Сфера частного бизнеса может быть поставлена под тяжёлый удар. «Си вступил в конфликт с экономической реальностью»,- заявляет ведущий финансист, «Его гонения на частный бизнес уже привели к замедлению роста». Он также отметил, что действующий глава КНР считает компании прямыми инструментами государства, что очень отдаёт эпохой Мао.

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