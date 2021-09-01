Почему десятки миллионов россиян не хотят ​ вакцинироваться​

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1 сентября 2021, 16:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

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Недоверие россиян к вакцинации и препаратам против «ковида» - давно не новость. Даже несмотря на чрезмерную агитацию и массовые призывы к принятию заветной вакцины, некоторые люди всё же не прислушались к пропагандистам и не вняли их просьбам. Отдельные аналитики заявляли, что всему виной – недоверие к отечественной вакцине и желание заполучить иностранные препараты. Однако всё оказалось совсем не так.

Согласно опросам по поводу доверия к вакцинам, «Спутник-V» всё же занял высокую позицию (33%), а зарубежные AstraZeneca или Moderna не набрали и одного процента. Получается, что дело здесь вовсе не в доверии к отечественным производителям и не в сомнениях насчёт пригодности вакцин. Многие полагают, что проблема кроется в политизации борьбы с коронавирусом, и не только в России, но и в других государствах мира. Проще говоря, по мнению этих людей, «политика для мировых властей намного важнее общественного здоровья». Люди стали куда меньше доверять собственному правительству, ввиду пандемии, и речь идёт не только о РФ. Ни для кого ни секрет, что почти каждый из политиков всегда стремится доказать свою решительность в борьбе с глобальной угрозой, будь то терроризм или коронавирус. «Только я смогу обеспечить сохранность своих сограждан и защитить их», - то и дело раздаётся на просторах интернета. Ради высокого рейтинга люди нередко готовы на многое. Порою они даже сами не осознают ответственности за собственные слова.

Не стоит забывать при этом, что вакцинация у нас абсолютно бесплатная и пока что добровольная. Хотя в некоторых случаях без вакцины уже никуда не деться. Далеко не все компании теперь готовы принять к себе на работу людей без необходимых медицинских тестов. Эксперты опросили и тех, для кого основным источником информации является телевиденье, основной источник вещания всей «ковидоборческой» пропаганды. В итоге выяснилось, что 46% из опрошенных стоят решительно против вакцинации. Каждый раз они смотрят рекламу новейших препаратов и многочисленные призывы к совместной борьбе с «ковидом», но всё равно не желают идти в прививочные центры, ввиду своего глобального недоверия к власть имущим.

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