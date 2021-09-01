Афганистан открывает новую эру своей истории

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1 сентября 2021, 12:54 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Завершившийся 31 августа 2021 года вывод войск США и НАТО из Афганистана стал важной исторической вехой в политической жизни этой многострадальной страны. Наконец-то созданы внешние условия для того, чтобы граждане Афганистана могли сами определиться со своим общественным строем и системой государственного управления. Попытки навязать афганцам извне демократию по западной модели, как и ранее насильственное насаждение идей социализма советского образца, бесславно провалились. В общей сложности интервенты находились в стране около 30 лет (1979-1989 гг. – войска СССР и 2001-2021 гг. – войска США и НАТО).

Можно сказать, что страницы масштабного иностранного вмешательства во внутренние дела Афганистана безвозвратно перевернуты. Потребуется какое-то время, чтобы более-менее непредвзято проанализировать, сравнить и оценить итоги и последствия такого долгого присутствия иностранных войск в Афганистане. Одно лежит на поверхности: разрушенная экономика и инфраструктура, бедность и нищета подавляющей части населения, свыше миллиона погибших афганцев, несколько миллионов раненых и инвалидов, 5-8 млн беженцев и перемещенных лиц. Эта беспрецедентная трагедия в истории афганского народа не будет забыта никогда. Можно еще добавить, что 90 % наркотиков-опиатов на теневой мировой рынок поставляет именно эта страна.

Говорить о том, что с уходом иностранных военных все беды афганцев остались позади и теперь их ждет светлое и мирное будущее было бы преждевременно. Относительно мирный переход власти в стране в руки движения «Талибан» (запрещено в РФ) вовсе не исключает дальнейших военно-политических катаклизмов, возобновления гражданской войны в стране, разгула террористических группировок, воссоздания атмосферы хаоса и разрухи.

Определяющим в ближайшие месяцы станет способность талибов создать дееспособное центральное правительство на коалиционной или инклюзивной основе с участием представителей всех основных этнических и конфессиональных групп населения (пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы, другие). С этим же будет связан отказ талибов от политики угроз, ультиматумов и силового давления в отношении бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха, лидеров Северного альянса Ахмада Масуда, маршала Дустума, Исмаила Хана и др., чтобы исключить вспышку насилия на этнической почве и развязывания новой гражданской войны.

Не менее важным моментом является также отказ лидеров талибов от мести сторонникам или сотрудникам прежних проамериканских режимов, бывшим военным или работникам иностранных учреждений и объектов. Любые чистки, судебные и внесудебные расправы, массовые казни и убийства оставшихся в стране такого рода афганцев могут усугубить изоляцию движения «Талибан»* (запрещена в РФ) на международной арене и спровоцировать недовольство новой властью среди широких кругов афганского общества.

Лидеры ДТ должны быть заинтересованы в исключении талибов из списка террористических организаций за рубежом как можно раньше, размораживании финансовых активов прежнего правительства в США и других странах, продолжении гуманитарной помощи и налаживании взаимовыгодных торгово-экономических связей со всеми странами. К этому их подталкивает и засуха (неурожай) в значительной части афганских провинций, что реально угрожает голодом их населению.

На перспективу Афганистан мог бы стать весьма привлекательным транзитером в стратегических коридорах север-юг и восток-запад, поскольку многие мегапроекты уже прорабатывались (железная дорога из Узбекистана к морским портам Пакистана, автотрассы, газопроводы, линии электропередач и т.п.). Страна богата разведанными полезными ископаемыми (железная руда, медь, золото, литий, кобальт, другие редкоземельные металлы, нефть, мрамор, драгоценные камни). При относительной стабилизации ситуации в стране Китай, Индия, Россия, США, другие страны Запада могли бы выступить в роли инвесторов этих и других привлекательных для бизнеса проектов.

Однако, даже при реализации обещаний лидеров талибов вести себя цивилизованно и не повторять зверств и преступлений периода их правления 1996-2001 гг., существуют так называемые «подводные камни», которые могут сорвать начавшийся мирный процесс.

Во-первых, сами талибы не столь однородны в своих политических взглядах и действиях. Если в Дохе соглашение с США подписывали представители умеренного крыла «Талибан», которые пытаются всячески откреститься от связей с «Аль-Каидой»* и «Исламским государством»* (запрещены в РФ), то на низовом уровне сохраняется достаточно большое число настроенных радикально талибов, которые считают, что политическое руководство их предало и призывают продолжить борьбу с неверными. Радикалы намерены уничтожать оставшихся в стране бывших пособников интервентов. Эти талибы относительно легко идут на сотрудничество с боевиками ИГ и пополняют ряды террористов. Большую угрозу в этом плане представляют собой «Исламское государство Хорасан»* и «Исламское движение Узбекистана»* (запрещены в РФ). Смогут ли новые власти справиться с этими и другими джихадистами? Вопрос риторический. Но от способности умеренного крыла ДТ очиститься от радикалов в своих рядах и разгромить отряды боевиков ИГ и им подобных группировок, будет зависеть судьба нового правительства и стабильность общей ситуации в стране. Последние теракты в аэропорту и других районах Кабула говорят о наличии в стране сил, намеренных сорвать мирное урегулирование и вновь превратить Афганистан в плацдарм мирового терроризма.

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