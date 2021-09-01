Почему родственные славянам остготы потеряли Рим

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 сентября 2021, 10:36 Олег Грищенко,

Величайший триумф потомков скифов* – родственных славянам остготов*, в 493 году захвативших ослабевшую Западную Римскую империю, привёл к возникновению там Остготского королевства. Однако это государство не могло просуществовать долго, так как в его основе лежал противоречащий славянской государственности принцип: власть славян при поражении в правах неславянского населения.

Созданное в бывших римских землях королевство остготов было организовано по всем правилам: оно имело органы власти, законы, систему сбора налогов, армию, суд. Но негативным фактором, сделавшим это государство неустойчивым, было разделение его населения на «властное» – остготское и «зависимое» – римское. При внешне лояльном отношении к римлянам ОСТГОТЫ, ФАКТИЧЕСКИ, ВЫСТРОИЛИ СИСТЕМУ «МЯГКОЙ ОККУПАЦИИ», когда пришлая знать контролировала все органы власти, а армия целиком состояла из остготов.

В Остготском королевстве римлянам было позволено вести прежнюю хозяйственную и торговую деятельность. Но это не заставило римлян, «граждан второго сорта», включиться в борьбу за сохранение королевства, когда через 47 лет после его образования возникла угроза его уничтожения. То есть, ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАН ГОТОВЫ БЫЛИ ЗАЩИЩАТЬ ЭТО ГОСУДАРСТВО.

По свидетельству византийского историка 6 века Прокопия Кесарийского, первая война Остготского королевства с Византией завершилась его поражением в 540 году. Византийцы почти без боя заняли южную и центральную части италийских земель, а король Витигес сдался в плен. Командующий армией Империи Велизарий лично сопроводил Витигеса, королеву Матасунту и многих знатных остготов на кораблях в Константинополь в качестве почётных пленников. Там император Юстиниан даровал Витигесу титул патриция и имение в Анатолии.

Но в приальпийских римских землях, где компактно проживали переселившиеся туда с севера остготы, византийцам сразу укрепиться не удалось. Здесь они уже ИМЕЛИ ДЕЛО С РОДСТВЕННЫМ СКИФАМ НАСЕЛЕНИЕМ, ОБЛАДАВШИМ СИЛЬНЫМИ ВОИНСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ.

Весной 542 года конное войско нового остготского короля Тотилы у города Фавенция нанёсло поражение превосходящей по численности армии ромеев. Это сражение ярко демонстрирует СКИФСКИЙ ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЙ ОСТГОТОВ.

Чтобы отвлечь противника и дать возможность обходному отряду занять позицию, Тотила при фронтальном сближении войск, приказал своему самому сильному воину Валарису выехать перед строем византийцев и вызвать на поединок любого из них – «кто не побоится». Только византийский военачальник Артабаз согласился померяться силами с остготским бойцом, и эта схватка закончилась гибелью обоих поединщиков. Затем на оставшиеся без военачальника отряды противника двинулось войско Тотилы, и начался рукопашный бой. Вовремя подкрепляемые резервами отряды остготов сумели сдвинуть ряды византийцев. Когда же 300 конных остготский копейщиков нанесли по противнику удар с тыла, византийцы начали беспорядочное отступление.

В 543 году Тотила отбил значительную часть апеннинских территорий, включая Неаполь. Но ВЕСТИ ВОЙНУ С ВИЗАНТИЙЦАМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОЖИВАНИЯ РИМСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОСТГОТАМ БЫЛО СЛОЖНО. Лишь в 550 году ими был, наконец, захвачен Рим.

Уже через год император Юстиниан направил в италийские земли большую армию под командованием талантливого полководца Нарсеса. УМУДРЁНЫЙ ОПЫТОМ НАРСЕС РЕШИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВ СКИФОВ-ОСТГОТОВ СКИФСКУЮ ТАКТИКУ – А СКОРЕЕ ВСЕГО, И БОЛЬШИЕ ОТРЯДЫ РУСОВ, которых в то время часто нанимали в армию Империи. Зная, что Тотила предпочитает сарматский «конный навал» на строй противника, Нарзес включил в своё войско очень много лучников – 8 тысяч. Известно, что длина византийского лука составляла всего 1,1 метра и он был не эффективен против защищённого прочной кольчугой остготского всадника. А полутораметровый русский лук со стрелой размером 90 см остготскую бронь пробивал.

Византийский историк 6 века Агафий Миринейский писал, что в состоявшемся в 552 году генеральном сражение у холма с говорящим названием Буста Галлорум (Могила галлов), Нарсес, нарушив принятые тогда правила, поставил своих лучников не за строем тяжёлой пехоты, а перед ним. Чтобы увеличить интенсивность обстрела наступавших, лучники были выстроены вогнутым полумесяцем. И этот расчёт оказался верным – когда многочисленная конница Тотилы пошла в атаку, она была остановлена градом стрел. Тотила был смертельно ранен стрелой.

В том же году в трёхдневной битве при «Молочной горе», недалеко от Неаполя, был также стрелой убит последний король остготов – Тейа. Прокопий Кесарийский писал, что град стрел, летевших в Тейю, был настолько силён, что тот периодически менял щит. В очередной раз подавая королю щит, оруженосец замешкался, и в Тейю попала стрела.

После гибели короля остготы сражались ещё день, но не смогли устоять перед более сильной армией противника. Пленным остготам Нарсес обещал неприкосновенность, если они дадут обещание стать верными подданными Византии. Получив их согласие, Нарсес отпустил своих бывших врагов.

Ещё через два года – 554 году последние остготские отряды прекратили сопротивление.

ТАК ПОГИБЛО ОСТГОТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО, ОСНОВАННОЕ РОДСТВЕННЫМ СЛАВЯНАМ НАРОДОМ, НО ВЫСТРОЕННОЕ С НАРУШЕНИЕМ СЛАВЯНСКИХ ТРАДИЦИЙ. Этим традициям чуждо принижение других народов, живущих вместе со славянами в одном государстве.

Лишь когда славяне соблюдали исконное правило выстраивания братских отношений со всеми народами своей страны, такой союз всегда являлся залогом непобедимости государства.

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы и остготы были родственны славянам.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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