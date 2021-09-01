Германия призывает соседей Афганистана открыть границы для беженцев

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1 сентября 2021, 08:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Запрещённая в России террористическая организация «Талибан»* установила свой полный контроль над Афганистаном. Пока что вне власти преступников остаётся провинция Панджер, но сопротивление, тем не менее, очень слабое. Большая часть афганцев не желает мириться с новыми порядками, которые противоречат всем нормам морали. В Европе давно встал вопрос о принятия многих тысяч беженцев из Афганистана. Но пока что проблема не решена и остаётся актуальной. Правительство Германии активно занимается вопросами беженцев и пытается им помочь. Более того, её министр иностранных дел Хайко Маас в данный момент ведёт переговоры со странами Центральной Азии насчёт принятия и размещения афганских беженцев на их территориях. Количество людей, бегущих от зверств «Талибана», Маас оценивает в более, чем 40 000 человек.

Ещё накануне отъезд министр заявил, что в ФРГ готовы предоставить 500 миллионов евро для граничащих с талибами стран, а также 100 миллионов в виде гуманитарной помощи пострадавшему от преступников Афганистану. В понедельник состоялся разговор между президентом Германии Штайнмайером и лидером Узбекистана Мирзиёевым. На сайте МИД Узбекистана говорилось о том, что Штайнмайер отметил достижения Узбекистана и поздравил его народ с 30-летием независимости. Однако на самом деле ФРГ сейчас больше всего беспокоит именно вопрос беженцев, оказавшихся на грани смерти и голода. Как известно, Ташкент пока не одобрил размещение на своей территории людей, спасающихся бегством от режима талибов. По данным МИД Узбекистана, афганско-узбекская граница на сегодня полностью закрыта. Открытие КПП «Термез», расположенного на мосту между двумя государствами, пока не планируется.

Господин Маас побывал в Ташкенте, а затем отправился в столицу Таджикистана, где встретился с местным лидером Эмомали Рахмоном и его министром иностранных дел Мухриддином. Разговор коснулся тяжёлой ситуации с беженцами, которая никак не может разрешиться. Также в Душанбе Хайко Маас принял участие в видеоконференции министров иностранных дел G7 с участием Катара и Турции. По его словам, соседние с Афганистаном державы планируют встречу с целью координации политики по отношению к этой стране. В планирующейся большой конференции будут участвовать представители Таджикистана, Пакистана, Ирана, Туркмении и Узбекистана. Маас также считает важным участие Китая и России в этой встрече. В этот вторник германский министр посетил и Пакистан, однако местные власти сразу дали понять, что не намерены принимать афганских беженцев.

Пока что ситуация с Афганистаном остаётся очень сложной. Под ударом может оказаться не только 40 000 беженцев, но и всё население этой страны. «Талибан» издавна славился своими зверскими выходками, почти повторяющими преступления нацистов. Представители ЕС полагают, что афганский вопрос нужно решить уже в ближайшие дни и не допускать промедлений. Маас планирует посетить Турцию и Катар, где надеется договориться об эвакуации афганцев. Он также рассчитывает, что беженцам будут выдавать в этих странах все нужные документы.

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