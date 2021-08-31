В Китае усилили надзор над геймерами-подростками

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 августа 2021, 22:50 Александр Крохмаль, Журналист

Три часа в неделю и не более. Для современных западных геймеров – это почти приговор. Достаточно только вспомнить многочисленные стримы школьников из Youtube.

А вот в Китае ограничения для геймеров становятся нормой жизни. В Поднебесной решили всерьёз бороться с компьютерной зависимостью у подростков и детей. Напомним, что ещё месяц назад в правительстве КНР компьютерные игры называли «духовным опиумом». Это привело к экономическому обвалу целых корпораций. Сейчас же в Китае ещё больше ужесточили ограничения. Теперь если возраст пользователя не подтверждён или ему нет 18 лет, платформы будут предоставлять доступ к играм только с 8 часов вечера до 9. И то это будет происходить далеко не каждый день, а только по пятницам, субботам и воскресеньям. К тому же все введённые запреты обойти невозможно. Играть по ночам в КНР уже запрещено для детей, и судя по всему, ограничения в ближайшее время не убавятся.

Возможности для глобального контроля над подростками-геймерами разрабатывают сами компании, стараясь угодить правительству Си Цзиньпина. Например, Tencent для пресечения игр ночью, ввела специальный «полуночный патруль». Онлайн-игры, как известно, в Китае очень популярны, и в них играют миллионы людей. Чтобы подростки не обходили запрет на ночные игры, Tencent ввели особую программу, которая сканирует все лица игроков. Регистрация теперь проводится строго под реальными именами. Более того, ни для кого уже не секрет, что китайские власти целиком и полностью контролируют местный интернет. Они способны видеть, к каким конкретно узлам подключается тот или иной человек, и могут сразу определить его возраст. Юным геймерам в КНР и так нездоровилось, а теперь им придётся вовсе забыть про долгие часы пребывания за компьютером.

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