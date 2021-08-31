Инсульт привёл жительницу Канады к полной потере аппетита на целый год

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 августа 2021, 20:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Эхо Москвы

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Канаде зафиксировали первый в истории медицины случай, когда инсульт привёл к потере аппетита на целый год. Это коснулось 28-летней местной жительницы, которая находилась на втором месяце беременности. При этом семью месяцами ранее она родила близнецов. Команда специалистов, возглавляемая доктором Данг Хоа Нгуеном, зафиксировала очень необычный случай, который даже привлёк внимание журналистов. Беременность, как известно, требует определённых затрат энергии. В итоге, когда та женщина находилась на втором месяце, у неё случился острый ишемический инсульт. Пострадала левая островковая доля головного мозга. Ей пришлось в срочном порядке пойти на аборт, чтобы избежать дальнейших осложнений.



После выписки из больницы и избавления от беременности, пациентка начала принимать только одно лекарство – ацетилсалициловую кислоту. В течение последующих месяцев её состояние постепенно улучшалось, однако слабость не проходила. При этом, за 6 месяцев она ни разу не испытывала чувство голода. Вначале женщина валила всё на чрезмерную усталость, и считала, что именно это привело к подобному синдрому, но потом выяснилась истина. Через 7 месяцев после госпитализации специалисты из Монреальского университета во главе с доктором Нгуеном тщательно осмотрели пациентку. В итоге они стали догадываться, что отсутствие аппетита и металлическое послевкусие после принятия еды может быть редчайшим осложнением прошедшего инсульта.



Чувство голода вернулось к женщине только спустя 16 месяцев после инсульта, буквально за месяц до её повторного обследования. Необычный симптом длился в общей сложности около года. За это время женщина потеряла около 10 килограммов. Никаких специальных диет она не соблюдала, а также не употребляла психоактивных веществ. Но всё же из-за исчезновения аппетита она очень мало ела. Никаких признаков пищевых расстройств также не было обнаружено. По мнению доктора Нгуена и его команды, причиной такого симптома стало именно повреждение левой островковой доли – особой части мозга, которая играет одну из важнейших ролей в обработке вкусовых сигналов, а также участвует в контроле аппетита.

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