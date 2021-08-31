О чем может сказать почерк человека

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 августа 2021, 15:30 Галина Бородина

Фото: pixabay.com

Многие слышали о том, что почерк человека может многое сказать о его характере, но никто не задумывался насколько глубоко можно понять любого, лишь взглянув к нему в записную книжку.

Учение под названием «графология» зародилась в Европе, задолго до наших дней, примерно в 17 веке в Италии. Если разобраться в определении понятия «графология», то можно сказать, что это учение, которое основывается на связи почерка человека и его индивидуальными особенностями, такими как возраст, эмоциональное состояние, наличие психических заболеваний и многое другое. Многие научные работники до сих пор изучают графологию и убеждены в том, что это целая наука. Можно бесконечно размышлять о том есть ли действительная связь между почерком и внутренними качествами человека, но такая теория существует и достаточно хорошо обосновывается.

Почерк - это результат физического процесса, который может сказать о человеке многое. Например, эмоциональное состояние и настроение в момент написания текста. Возраст, характер человека, положение в обществе, материальное благосостояние и многое другое.

Так например, крупный почерк говорит об общительности, мелкий же наоборот, о замкнутости и закрытости от окружающего мира. Если человек пишет заглавную букву изящнее других, можно сделать вывод, что у него есть потребность во внимании, он хочет произвести хорошее впечатление на других. Понять человека можно еще и по нажиму с которым он пишет. Если нажим сильный, то такой человек очень стойкий, у него отличная сила воли. А вот бледные буквы говорят, наоборот, о слабой воли и податливости человека.

Так же многое могут сказать росписи, которые мы ставим в паспорте и важных документах. Хитрый и наблюдательный человек будет расписываться с петлями, неуверенный человек поставит маленькую роспись. Угловатую подпись поставит амбициозный человек, у которого много планом на жизнь. А если в вашей росписи есть круги, можно говорить о вашей робости и закрытости.

Изучением почерка занимаются не только для понимания характера и эмоционального состояния. Графологию и почерковедение так же часто используют в криминалистике. Чаще всего эти учения используют не для определения характерных черт человека, а для установления личности, ведь по почерку можно понять написан ли текст одним и тем же человеком или какой психологический портрет у преступника.

Вот так, просто взглянув на то как пишет человек можно легко определить основные составляющие характера человека, идентифицировать его и понять в каком состоянии или атмосфере был написан тот или иной текст

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