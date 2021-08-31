Что нужно знать о конспирологии

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31 августа 2021, 10:29 Рамиль Гарифуллин - доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: pinterest.com

США, как лидер и источник реальных заговоров, которыми наполнена мировая политология, сами же являются противниками теории заговора, как некоего мирового кляпа, с помощью которого этот Гегемон желает уткнуть рот всем тем, кто желает расследовать и обнаруживать в нем заговоры.



Заговоры есть на разных уровнях как факт и об этом могут подтвердить представители следственных органов, которые реально раскрывают эти заговоры. При этом любой следователь подтвердит и то, как трудно бывает противостоять адвокатам дьяволов, которые занимаются защитой заговорщиков, с помощью клеяния следователям вины в конспирологии и надуманности обвинений. Много времени уходит на то, чтобы следователю не приклеили ярлык заблуждающейся жертвы теории заговора, то есть конспиролога.



Невроз навязчивого состояния, устремления, мечты, выдача желаемого за действительное, стремление к обобщению, проекция нашего сознания, вызванная потребностями — вот лишь немногий список психологических оснований, приводящих к возникновению теории заговора или конспирологии.



Но ко всему этому списку не хватает одного главного компонента, это хронической и вечной недоразвитости человека в знаниях о реальности. Именно последний фактор будет всегда причиной, благодаря которой в любых рассуждениях человека всегда будет малая и большая доля конспирологии.



Любое стремление философа к обобщению или созданию онтологии, всегда связана с глубинной конспирологией. Субъективный компомонент любого автора, особенно в гуманитарной сфере, трудно убрать. Философы как художники глубоких смыслов всегда имеют малую или большую долю конспирологии. Глубокий логик, всегда понимает что его логика ограничена и имеет условности. Не с проста существует так называемая теория воображаемой логики. Не говоря уже о том, что аристотелевская классическая логика уже давно утратила свою актуальность в эпоху постмодернизма.



Конечно существуют научные знания, в которых доля конспирологии минимальна, но глубокий философ и логик, всегда укажет на допущения, на которых держится реальный научный факт и на погрешности этого факта. Взгляните на то, как видоизменялась классическая механика Ньютона, превратившись в релятивистскую. Поэтому любая научная модель рано или поздно всегда натыкается на противоречия и исходная модель начинает подниматься как нечто, в которой ранее была конспирогическая компонента, вызванная ограниченностью автора модели, а также его субъективными желаниями и устремлениями, как ученого вогнать реальность в авторское понимание. Иначе наука невозможна!



Понятно, что существуют явные и неадекватные представители конспирологии, связанные с психологическими особенностями авторов, выражающих свое мнение. Этими психологическими особенностями могут быть тщеславие, невротизм, шизоидная акцентуация, прагматизм, профессиональный эгоцентризм, интеллектуальные и эмоционально-волевые нарушения, когнитивные искажения, иллюзии как следствие недоразвитости мышления и восприятия и т.п.



Конспирологов, вызванных этими вышеприведенными причинами легко разоблачить и определить. Но моя статья написана для того, чтобы обозначить идею о том, что есть более развитые субьекты, которые не имеют вышеприведенных психологических особенностей, но при этом, даже в их рассуждениях всегда будет доля конспирологии, как одна из главных составляющих механизмов живого процесса познания и создания моделей реальности. Любого учёного всегда можно будет упрекнуть в его ограниченности, вызванной долей заблуждений и субъективизма. Об этом говорит феноменология Гуссерля. Человек — существо владеющее только идеями и феноменами, а не реальностью. Поэтому весьма адекватной с минимумом конспирологии является современная постмодернистская философия, отказывающаяся от сущности и поиска смыслов, в пользу игры квазисушностей и квазисмыслов. Мир играет в кость и не стоит его консервировать в некие неизменяющиеся модели и сущности. В таком подходе имеет место относительно минимальный уровень философской и научной конспирологии, так как наука всегда теперь это нечто живое и становящееся, когда нет опор на неизменное. Это условие не позволяет злоупотреблять конспирологам разного уровня. Такие постмодернистские условия всегда быстро разоблачат заблуждения, в том числе конспирологические.



Сам я, как автор исследований о манипуляциях и блефе вокруг коронавируса как опасного проекта и реальности, которые мною исследовались в это сложное коронавирусное время, руководствуясь постмодернистскими подходами к современной ситуации вокруг коронавируса и проектов вокруг него, применяя свою интуицию, которая зрела в лоне и контексте постмодернистского подхода к реальности, надеюсь на то, что мои рассуждения имели сравнительно низкую долю конспирологии, по сравнению с авторами, которые подчиняются задачам российской власти. Такими авторами являются различные телеведущие, публицисты федеральных и региональных электронных, печатных и интернетовских СМИ.

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