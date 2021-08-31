Новости о йота-штамме коронавируса почему-то пропали из интернета

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31 августа 2021, 09:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Ещё 11 августа 2021 года новость о «йота» штамме коронавируса, обнаруженном в США, блуждала по всему интернету. Согласно данным исследователей, передаваемость этого штамма примерно на 25 процентов выше, чем у всех предыдущих вариантов. На 46 процентов увеличивается смертность среди зрелых и пожилых людей (45-64 лет), и на 82 процента среди лиц более почтенного возраста (65-74 лет). Также исследователи сообщали о высоком риске смертей среди людей младше 45 лет. Как утверждала статистика, «йота» штамм коронавируса был выявлен во всех штатах и округах США, и не менее, чем в 27 странах мира. Впервые он был обнаружен ещё в ноябре 2020 года.

Однако потом, ближе к лету 2021-го, в сети стала поступать в основном информация о «дельта» штамме, выявленном в Индии этой весной. Со временем многие сведения о «йоте» просто перестали выливаться в интернет. СМИ обращали внимание в основном на прогрессирующую «дельта», а затем и вовсе перешли к обзорам политических событий на востоке. А ведь данная форма коронавируса, если верить статистике от учёных, действительно представляет серьёзную опасность. Столкнётся ли мир с «йота» штаммом в ближайшее время, и станет ли он по-настоящему агрессивной к человечеству формой жизни – пока что неизвестно. Но если всё, что говорят об этом штамме, действительно правда, то именно «йота» представляет глобальную опасность для всего человечества, а не индийский вариант.

Учёные всё же надеются, что «йота» не приведёт к ещё большему ухудшению эпидемиологической ситуации в мире. К тому же многие полагают, что изобретённая вакцина может сработать против всех вариантов коронавируса, включая и те, которые сразу приводят к летальным исходам. Однако не стоит забывать, что некоторые эксперты так же в своё время пытались игнорировать «дельта» штамм, полагая, что он коснётся только Индии. К чему это привело в итоге, знает уже, пожалуй, весь земной шар.

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