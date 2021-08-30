За неудачу в Афганистане Байден может поплатиться президентским постом

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 августа 2021, 19:02 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

В Конституции США с давних времён существует особая 25-я поправка, говорящая о неспособности лидера государства исполнять свои обязанности. Джо Байден рискует в ближайшее время стать объектом народных дискуссий, которые будут посвящены его грядущему импичменту. Впрочем, разговоры о неспособности Байдена управлять Соединёнными Штатами уже пошли по соцсетям. Большинство американцев недовольны действующей властью и её кампанией по выводу войск из Афганистана. Не успели США вывести даже половину своего контингента, как запрещённая в РФ организация «Талибан»* начала контрнаступление, и в итоге 15 августа захватила Кабул.

Многие эксперты признали все прошедшие события банальной капитуляцией Соединённых Штатов. Уход американских военнослужащих сопровождался кровавыми событиями в кабульском аэропорту. К тому же некоторые из бойцов уже погибли от рук другой экстремистской группировки, известной под именем ИГИЛ* (также запрещена в РФ).



Байден конечно же обещал террористам возмездие и взял на себя ответственность за происходящее. Но это никак не спасло его от многочисленных призывов к отставке в родной стране. Республиканцы давно считают, что лидер демократов не только не улучшит ситуацию в Штатах, а даже приведёт государство к полному развалу. От Байдена уже начинают отворачиваться даже его самые близкие сторонники. При этом, пресс-секретарь президента Джен Псаки отказывается комментировать множественные призывы к отставке главы государства. Республиканцы требуют не только отставки Байдена, но и всего нынешнего руководства США. По мнению Марши Блэкберн из Теннеси, преданной стороннице Дональда Трампа, уйти должен не только президент, но и «все, кто причастен к афганскому позору». Она считает, что ответственность за поражение США, несут также госсекретарь Энтони Блинкен, вице-президент Харрис, министр обороны Остин и председатель комитета начальников штабов Милли.



Конгрессмен из Северной Каролины Мэдисон Коуторн призвал вице-президента Харрис в срочном порядке инициировать действие 25-й поправки Конституции США. Это в свою очередь означает отстранение президента Байдена от власти из-за его «неспособности исполнять свои обязанности». Однако Харрис не спешит объявлять «войну» Байдену. Ведь те, кто стоят за лидера демократов, преданы ему не меньше, чем республиканцы Трампу. В стране намечается серьёзный конфликт двух мнений. Некоторые аналитики даже полагают, что это может в будущем привести к масштабным акциям протеста. И уже тогда Байдену придётся делать один из самых ответственных выборов в своей жизни – уйти по-хорошему и признать свои неудачи или же держаться до последнего, невзирая ни на что.

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