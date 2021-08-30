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30 августа 2021, 17:01 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Жизнь показывает, что в отчаянном положении, погрязшими в коррупционных схемах, как правило, оказываются те страны, представители интеллигенции которых отказываются нести какую бы то ни было ответственность. О важности борьбы с коррупцией недавно говорил и президент РФ. Так уж сложилось, что коррумпированной считается и сфера патентования. Страсти вокруг прошедших недавно выборов президента Евразийской патентной организации и не думают утихать. По нашим сведениям, исконно сложившуюся «добрую традицию» пытаются нарушить члены Армяно-грузинской федерации, которые решили донести до общественности возможную коррупционную составляющую данных выборов.

Однако вдобавок ко всему интеллектуалы в Армении бьют тревогу – они оказались далеко не в самых надежных руках.



В Армении нарастает недовольство вокруг руководства важнейшей для государства организации – Агентства интеллектуальной собственности, которое занимается защитой авторских прав и экспертизой изобретений, промышленного дизайна, а также товарных знаков и географических указаний в стране.



Издательство взяло интервью у юриста Армяно-Грузинской Федерации интеллектуалов Александра Амаряна. По словам г-на Амаряна, особое возмущение армянской общественности вызывает деятельность бывшего президента Агентства Армена Азизяна. Со слов бывшего руководителя Армпатента Саркиса Кантарджяна, до 2002 года «Армпатент» приносил в 10 раз больше денег в бюджет страны, чем получал на своё содержание. Однако с приходом Азизяна ситуация сильно изменилась. При его руководстве было потрачено почти полтора миллиона долларов. И уже через несколько месяцев у ведомства не было средств даже на оплату телефонных услуг. Как пишут в местных СМИ — это результат коррупции и отсутствия системной работы…



После увольнения Армен Азизян продолжает жить припеваючи, но уже в Москве. Теперь он занимает пост вице-президента Евразийского патентного ведомства. Казалось бы, после ухода Азизяна на его место в Агентство должен был наконец прийти честный и компетентный человек, способный привести дела в порядок. Однако Армен Феликсович не мог оставить все без личного присмотра. Перед своим увольнением он успел передать бразды правления Нверу Чахояну, а тот в свою очередь через два года передал их хорошей знакомой Армена Азизяна Кристине Aмбарян. Именно она стала и.о. руководителя офиса интеллектуальной собственности в 2020г. Однако правомерность ее назначения у многих вызывает сомнения. Судя по нестыковкам в документах, предоставленных в комиссию по предотвращению коррупции, есть подозрение, что конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы был фиктивным. На основании закона о государственной службе РА и. о. руководителя может быть не более 3-х месяцев, а она уже более 1,5 лет руководит подразделением в должности и.о. руководителя агентства (офиса).



Ловкому Армену Феликсовичу удалось сделать так, чтобы на посту руководителя оказался свой человек. Более того, начальник отдела государственного реестра офиса интеллектуальной собственности, Ара Абгарян, тоже является его близким родственником – двоюродным братом. В армянском сообществе не сомневаются, что таким образом Азизян, как паук, повсюду сплел свои сети и продолжает дистанционно руководить Агентством.

Деятели интеллектуальной сферы и правозащитники сегодня крайне заинтересованы в том, чтобы власти навели в этом ведомстве порядок. Федерация обратилась в Службу государственного надзора РА. Ответа все еще нет. К сожалению, наживающиеся на родной стране функционеры пока только наращивают аппетиты, расставляя везде своих людей. А самые ушлые уже успели перебраться в Москву, не забывая при этом держать под контролем все, что происходит в Армении.



Учитывая нормативные акты о клевете, издательство намерено обратиться к генеральному прокурору РФ и РА по вопросу о законности выборов вообще и законности деятельности армянской делегации во время выборов руководителя Евразийского патентного ведомства.





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