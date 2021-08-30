Роман Газенко: вся нынешняя экономическая модель Российской Федерации - результат феноменального рейдерского захвата

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 августа 2021, 15:22 Александр Саргин

Фото: соцсети

Министерство финансов РФ подготовило проект изменений в Бюджетный кодекс, который на уровне закона закрепляет часть временных антикризисных практик правительства при администрировании бюджета. По сути, временные бюджетные полномочия правительства предлагается сделать постоянными.

«Нынешняя экономическая система сломается сама, - сказал «АН» режиссер, публицист и политтехнолог Роман Газенко. - Поскольку эти «профессионалы» не обременены стратегическим мышлением, они и доедят ту «корову», которая осталось от сталинской и советской экономики. Сейчас мы наблюдаем процесс-симулякр, когда они начинают лихорадочную борьбу за оставшиеся объедки. Это может носить название «превращение временных антикризисных практик в постоянные», «борьба с коррупцией» и т.п., и вроде бы у этого явления есть своя логика, но что же будет дальше? Так вот дальше выращивать «коров» они просто не в состоянии!»

По мнению эксперта, вся нынешняя экономическая модель Российской Федерации - это результат феноменального рейдерского захвата в виде приватизации и залоговых аукционов, но ведь «рейдер не способен развивать предприятие». Оно интересует его только как стены и станки, которые можно выгодно перепродать, ну или земля под заводом, который никому не нужен, считает публицист.

«Простите за аналогии, - говорит «АН» Роман Газенко, - но таким же захваченным рейдером предприятием является вся российская экономика и наша страна. Они не способны развивать и вкладывать свои деньги в развитие, что мы сейчас и наблюдаем. И они сами себя лишают будущего. Инерционный сценарий никогда не заканчивается бесконечным плато зоны комфорта».

Эксперт считает, что теперь нас ждет либо мобилизационный проект, который эта власть предложить не может то ли в силу отсутствия политической воли, то ли интеллекта или ответственности, либо это будет просто срыв в пропасть. «Третьего не дано, - заключает Роман Газенко, - и сейчас мы, к сожалению, наблюдаем второй вариант».

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