Генерал-полковник Ситнов: не надо гробить КБ и НИИ

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30 августа 2021, 09:00 Александр Саргин

Россия реализует большую программу по созданию самолетов для отечественной авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Начали производить самолеты, начали производить вертолеты. На выходе - МС-21, на выходе самолет «Байкал», который заменит Ан-2. Большая программа, и вы даже представить себе не можете, насколько я рад!» - эмоционально отметил Сергей Кужугетович.

«Нам необходимо восстанавливать собственное производство по всем направлениям - от военной до гражданской тематики,- сказал «АН» академик РАЕН, начальник вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковника Анатолий Ситнов. - При этом в преддверии больших санкций со стороны Америки и Запада в целом, я бы посоветовал восстановить весь наш парк, который, что называется, стоит у забора: это и Ил-96, и наши любимые «Антеи» - Ан-22. Кроме этого, у нас есть Ту-154, который можно восстановить и эксплуатировать еще лет 10-15. А как не вспомнить про то, что на земле стоят 120 Як-42Д? Опять же надо отнять от забора Ту-204 и запускать на полное производство тот же Ту-214. Ну и надо восстанавливать Ту-334-й и все остальные машины».

Что касается лайнеров Ил-112 и Ил-114, то, по мнению генерал-полковника Ситнова, их надо еще раз вернуть в КБ и как следует доработать с тем, чтобы они реально отвечали всем существующим требованиям, но «пока там только одни разговоры».

Как известно, первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который 17 августа выполнял перелет с аэродрома Кубинки в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе подмосковного села Никольское. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Напомним, что заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам ОПК Юрий Борисов на форуме «Армия-2021» заявил, что летные испытания самолета Ил-112В будут продолжены и после катастрофы.

«Но я хочу сказать,- продолжает Анатолий Ситнов,- что у нас есть огромный потенциал для полномасштабного восстановления всех сфер авиационной тематики, начиная от дальнемагистральных, среднемагистральных, а также региональных самолетов местных авиалиний и заканчивая малой авиацией и вертолетами. Но не надо гробить КБ и НИИ! Как только мы начинаем гробить КБ и НИИ, то уничтожаем инженерную мысль и всю работу генеральных и главных конструкторов, а значит, уничтожаем перспективу».

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