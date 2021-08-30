Байден и Брежнев

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 августа 2021, 09:07 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

И опять Президент США Джо Байден проявляет свою недееспособность. Недавно он заснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Злые конгрессмены потребовали его отставки. Мучают пожилого человека. Не дают отдыхать. И в политику подтянули, потому что больше некому. Пожилые люди обычно плохо и мало спят. Всё это напоминает издевательство над Леонидом Ильичом, тоже очень хорошим и добрым человеком,​ которому не давали уйти на заслуженный отдых и закалывали препаратами.

Проблема недееспособности Байдена в иностранных СМИ достигла уже своего апогея. Вспомним о том, как ограничения, которые испытали журналисты всего мира в плане получения ответов на вопросы Джо​ Байдена на саммите Путин-Байден имеют объективные причины. Это факты когнитивных нарушений Президента США. Поэтому, высоко оцениваю Байдена, который имея эти когнитивные нарушения, набрался всё-таки воли выехать на такую встречу с Президентом РФ. И тем более, несмотря на эти когнитивные сбои психики Президента США, было сделано главное - изменился тонус отношений США и России в некоторых аспектах этих​ отношений.

Вероятнее всего, когнитивные нарушения Байдена связаны с тем, что в 1988 году у него​ обнаружили аневризму мозговых артерий (выпячивание стенок сосудов). На определенном этапе произошел разрыв аневризмы, и началось мозговое кровотечение. Байден перенес нейрохирургическую операцию по ушиванию кровоточащего сосуда. В ходе операции была выявлена еще одна аневризма, которая не кровоточила, и ее также ушили.

Поэтому психическое состояние президента США Джо Байдена продолжает вызывать вопросы.

В целом, по-видимому,​ журналисты всего мира на​ саммите Путин-Байден​ уже знали об этих психических особенностях Байдена.​ ​ Ещё ранее журналисты обнаружили, что большую часть свободного времени президент США​ проводит у себя дома в Делавэре.

Они уже​ предполагали, что стремление проводить все свободное время в родном доме связано с прогрессирующей деменцией.​ Ранее мировые​ СМИ неоднократно​ уличали​ Байдена в признаках надвигающейся деменции. Поэтому хочется верить, что большинство журналистов, участвующих на этом саммите имели​ объективное представление о Байдене​ на этот счёт и были готовы к ограничениям, с которыми в последствии и столкнулись. Поэтому у Байдена была пресс-конференция по сценарию и без непредсказуемых вопросов, которые могли бы стать непреодолимым когнитивным​ барьером. Были свои журналисты. Они уже обучены насчёт психических и когнитивных особенностях Президента США.

По-видимому, и Президент РФ также был объективен и на этот счёт, обнаружив ограничения, протокольность и отсутствие свободно-креативного общения с Президентом США. Была высокая доля дипломатической машинности. Более того, это общение между Байденом и Путиным​ ​ ​ было скомкано и значительно сокращено.

По-видимому,​ реальное состояние «сонного Джо» настолько плачевно, что приходится даже простейшие реплики записывать на «зеленом экране» и выдавать их за реальную «живую» беседу с прессой. Об этом, по-видимому, тоже​ знала российская сторона.

И действительно, если внимательно посмотреть интервью​ на саммите Путин-Байден, а также прошлые его​ публичные выступления, то видно, что у него сбивчивая речь, рассеянность, движения скованы. Даже если перед ним находятся подсказки, он часто путается с ответами, будто бы теряя нить разговора. Аневризма сосудов головного мозга, о которой уже​ говорилось выше,​ ​ привела​ к экстренной операции. Кроме того, Байден наблюдается у врачей по проблеме нарушения ритма сокращения сердца. Все это косвенно может свидетельствовать о развитии деменции, учитывая весьма преклонный возраст президента Америки. Это объективные вещи и к ним нужно относиться с эмпатией журналистам мира.

Кстати, чувствовалось, что Президент РФ также излучал на саммите эмпатию на этот счёт и проявил терпимость, вызванную ограничениями из-за когнитивных особенностей шпаргального​ Джо Байдена.​ Не с проста Президента США​ ограничивала мощная свита. Он был под контролем этой свиты.

Новые психические нагрузки Байдена в связи с​ саммитом, стрессовая ситуация и напряжение могли подстегнуть сбои психики и здоровья Байдена и это все, по-видимому,​ контролировалось его свитой.​ ​Байден приехал со своей больницей на колесах. Главное, что Байден​ не ​ хохотал в​ ответ​ на​ серьезные вопросы, как это делал раньше.

Понятно, что для деменции Байдена​ свойственны вспышки агрессии и высказывание неприязни. Поэтому было на саммите и хамство со стороны Байдена в отношении журналистов. Это ожидаемо. Этому мир уже не удивился.

Главное на саммите этих двух​ Президентов была невербальная психология. Она говорила о нечто большем, чем протокольные речи. Их​ позы и гримасы говорили​ о многом.

Если приглядеться на видео к положению, в котором сидит Байден, то можно заметить, что он чувствует себя на переговорах не столь уверенно.​ Это видно на контрасте с Путиным.

Наличие шпаргалок у президента США тоже говорит о многом. Понятно, что​ человеческая память, особенно с возрастом, не безгранична, поэтому вполне допустимо иногда подсматривать в свои записи. Однако при этом было бы странно видеть лидера, который читает по бумажке не отрываясь. Таким образом,​ ​ Байден на этом саммите ещё раз​ обозначил свои когнитивные ограничения и если бы эта его​ ​ встреча​ с Путиным была более продолжительно, то​ эта проблема вскрылась бы более ярко.​ Байден не выносливый политический марафонец, каким является Путин, способный немалую часть дня​ быть в прямом эфире с российским народом.

Конечно по видеозаписи​ давать такие оценки, порой, некорректно, но чисто качественно было видно, что у Байдена​ налицо некоторые когнитивные изменения. Поэтому при наличии такой деменции​ руководить США, а по сути, всем Миром​ нужно, с моей точки зрения, иметь большое мужество.

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