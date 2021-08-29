Среди эзотерических сообществ популярно мнение о сверхъестественном происхождении ковида ​

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29 августа 2021, 23:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Covid-19 уже привел к заражению более чем 200 миллионов людей во всё мире. Количество умерших уже достигло отметки в 4.5 миллионов.

Количество умерших уже достигло отметки в 4.5 миллионов. Экономика Земли рушится на глазах. Сколько всё это будет продолжаться - на данный момент неизвестно. В лучшем случае, это может занять ещё 5 лет, в худшем - всё столетие. Ученые и аналитики придерживаются двух официальных теорий происхождения вируса - искусственного и естественного. По мнению большинства, covid-19 появился непосредственно благодаря утечке из лаборатории китайского города Ухань. Но есть и другая теория, свойственная скорее тем, кто верит в магию и сверхъестественное. Среди эзотерических сообществ планеты стало популярно мнение о сверхъестественном происхождении вируса. Проще говоря, "ковид" считают проявлением чей-то злой магии. Вирус порою действительно ведёт себя так, будто бы он запрограммирован на разрушение любой защиты. Известно, что болезнь не обходит стороной ни йогов, ни приверженцев ЗОЖ, ни людей, прибегающих к восточной традиционной медицине. Заражаются и тяжело болеют даже самые здоровые спортсмены, которых другие вирусы обходят стороной.

В целом, магия в нашем мире - это понятие неизученное. Большинство людей естественно отвергает существование подобной силы. Да и эзотерические сообщества часто не находят себе много сторонников. Но всё же иногда становится действительно интересно, когда подобные теории выносятся в свет. Не только эзотерики и приверженцы индийских духовных учений заявляли про колдовское происхождение коронавируса, но и представители духовенства. Нередко священники причисляют "ковид" к сатанинской магии. Ведь страшна не только сама зараза, но ещё и её психологическое воздействие на людей. Помимо всего прочего, коронавирус привёл к обострению всех нерешенных проблем человечества. Наружу вылезли самые худшие человеческие качества. Коронавирус подвёл к опасной грани всё человеческую цивилизацию. И как бы кто ни рассчитывал, что подобная угроза сплотит всех людей на Земле, этого так и не случилось. Напротив, люди очень отдалились друг от друга. Произошел раскол человеческого сообщества. И если говорить про злую магию, возможно тот, кто её наслал на людей, хотел именно этого. Ведь расколотое человечество всегда легче сокрушить. Расколотую цивилизацию всегда легче уничтожить. Уничтожить и подавить все её благие замыслы.

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