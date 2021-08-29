Северные территории: почему Россия не должна уступать Японии в вопросе пересмотра границ

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 августа 2021, 20:09 Вадим Кулинченко,

В 90-е годы прошлого столетия существовала очень интересная передача «Национальный интерес», где ведущим был Дмитрий Киселёв. На одну из передач по вопросу Курильских островов был приглашён и я, где вёл спор с японцами. Естественно, к этой передаче я готовился. Сегодня свою подготовку решил свести в небольшую статью.

Второго сентября, 80 лет назад, В Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» рядом представителей держав союзников был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Подписанием Акта завершилась вторая мировая война. Но не завершились территориальные споры между Россией и Японией.

Восьмого сентября 1951 г. в Сан-Франциско (США) на конференции был подписан сепаратный мирный договор 49-ю государствами. Договор был подготовлен без участия СССР и Китая. Из участвующих в конференции государств договор не подписали СССР, Польша и Чехословакия. По прошествии 80 лет отношения между Россией и Японией развиваются без этого основополагающего документа, и причиной этого являются небольшие острова Курильской гряды. Кому это надо?

Хотя японское правительство, подписав, а потом, ратифицировав Сан-Франциский договор 1951 г., отказалось от всех претензий на Южный Сахалин и Курильские острова, буквально нарушило статью 2 Договора, в которой указывалось: «Япония отказывается от всех прав, право оснований и претензий на Курильские острова и ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Бумеранг вернулся в руки России.

Всю вторую половину 20 века и далее вопрос о принадлежности южной группы Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи (по японской версии вопроса «Северные территории» - В.К.) остаётся основным камнем преткновения в японо-российских отношениях. До окончания «холодной войны» СССР не признавал территориального спора с Японией. И только 18 апреля 1991 г. во время визита в Японию Михаил Горбачёв фактически признал наличие такой проблемы, вселив надежду Японии на их возвращение и поколебав веру русского народа в своих правителей. И вот 30 лет эта головная боль будоражит умы двух народов.

И хотя 12 сентября 2018 г. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий, предложив в тексте прописать желание двух сторон, Москвы и Токио, урегулировать территориальные споры дипломатическим путём, но вопрос так и повис в воздухе. Меняются правительства и премьеры в Японии, а проблема остаётся.

Похоже, что у японцев уже в крови зависть к России за её обширные территории, и на сегодняшний день у них осталась одна надежда-желание откусить от России хотя бы маленький кусочек территорий в виде четырёх Курильских островов.

Не будем вдаваться в далёкое прошлое, остановимся на истории последних ста лет.

С тех пор как Япония превратилась в империалистическую державу, она всегда с вожделением смотрела на Дальневосточные российские земли и даже на Сибирь. При первой возможности (Гражданская война 1918-1920 гг.) она попыталась оккупировать земли России вплоть до Байкала. Тогда это не удалось, время было упущено, а потом СССР окреп.

И, кажется, последние 80 лет заключение мирного договора со стороны Японии, непременно, увязывается со спорными территориями. Не звучит ли это как шантаж со стороны Японии за упущенные ранее возможности? Посудите сами.

После неудачной оккупации Дальнего Востока в период Гражданской войны в Японии появилась масса проектов, как отторгнуть дальневосточные территории от России.

Сознавая условность исторических параллелей, тем не менее, хочется напомнить, что заявляя в 30-е годы прошлого столетия один из авторов проекта «скупки» советских дальневосточных территорий японский бизнесмен Акияма писал: "Я остро ощущаю нужду Японии в колониях и искренне настаиваю на этом… Я предлагаю купить советский Дальний Восток – Приморье, Амурскую область и Северный Сахалин". Рассчитав, что каждый день войны с Советским Союзом обойдётся Японии в 45-50 млн. иен (цены того времени), он предлагал выплатить СССР за Дальний Восток один миллиард 700 млн. иен. Но номер, как с Аляской, не прошёл!

Подобные предложения находили поддержку и среди политических деятелей Японии. Влиятельный японский дипломат Сиратори писал в 1935 г. министру иностранных дел Арита: «Прежде всего Россия должна разоружить Владивосток, закончить вывод своих войск из Внешней Монголии, не оставив ни одного солдата в районе озера Байкал… Вопрос о передаче Северного Сахалина по умеренной цене включается сюда тоже. В будущем надо иметь так же ввиду покупку Приморской области Сибири».

Впоследствии эти замыслы были положены в основу японской дипломатии в отношении СССР, которые подкреплялись военными провокациями (события у озера Хасан и на реке Холхин-Гол в 1938-39 годах – В.К.).

В принятом 3 февраля 1941 г. (военные конфликты показали мощь Союза – В.К.) совместном документе японского правительства и императорской ставки «Принципы ведения переговоров с Германией, Италией и Советским Союзом» указывалось на необходимость «осуществить при посредничестве Германии покупку Северного Сахалина». На проходивших в апреле 1941 г. в Москве советско-японских переговорах о заключении пакта о нейтралитете Японии министр иностранных дел Мацуока настойчиво выдвигал требование о продаже Северного Сахалина Японии.

Попытки вынудить Советское правительство «расплатиться» территориями за японский нейтралитет активизировались после нападения фашистской Германии на СССР. Стремясь воспользоваться тяжёлым положением России в начальный период войны, четвёртого августа японское правительство и императорская ставка приняли документ «Основные принципы дипломатических переговоров с Советским Союзом», в котором предписывалось заставить советскую сторону прекратить помощь Китаю, передать или продать Японии Северный Сахалин, Камчатку, советские территории к востоку от Амура, добиться вывода советских войск со всей территории советского Дальнего Востока. Аппетит разгорелся до - нельзя!

Но, как известно, несмотря на реальную опасность открытия японского «второго фронта» на востоке, Советское правительство решительно отвергло эти домогательства и не поступилось российскими землями. Проявленная в этот сложнейший период истории Советского Союза твёрдость произвела сложные чувства у японского правительства, и оно с осторожностью подошло к вопросу о вступлении в войну, хотя куш и был очень заманчивым…

Времена изменились. И теперь Япония, понимая, что этот вопрос «спорных территорий» требует особого рассмотрения, стремится с помощью иены (экономические посулы) разрешить его, продолжая шантажировать Россию «мирным договором».

Избранный в отношении СССР пресловутый принцип «неразделимости политики и экономики» вызывает воспоминания о довоенных силовых методах японской дипломатии. И то, что сейчас эта сила не военная, а финансовая, существа дела не меняет. Похоже, кое-кто не прочь в Японии, используя нынешние трудности нашей страны (кто их создал, вопрос другой – В.К.), в обмен на обещания экономической помощи добиться отхода России от принципиальной позиции о нерушимости послевоенных границ.

В связи с этим вызывает одобрение стойкость нынешнего правительства России не уступать требованиям Японии в пересмотре послевоенных границ. К тому же они затрагивают честь и достоинство русского народа. А это дело серьёзное!

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