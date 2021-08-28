У спецслужб США либо особая логика, либо просто скрывают правду

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 августа 2021, 10:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Теперь же поступили сведения, что «ковид» оказывается не был создан в качестве биологического оружия. Если это не оружие, тогда что это? Именно эти вопросы сейчас поступают от всего интернета. Никакой правды так и не было рассекречено. Весь доклад США о причинах возникновения Covid-19 можно окрестить одним словом – хаос. Хаотическая информация, которая, по сути, не несёт за собой никакого смысла. Как уже было сказано американцами, все теории признаны правдоподобными.

При этом, многие учёные уже не раз утверждали о том, что коронавирус Sars-Cov2 был целиком и полностью создан руками человеками. Об этом в своё время предупреждал ещё микробиолог Люк Монтанье. Среди простого населения Земли теория лабораторного происхождения вируса стоит на самом первом месте. Об этом говорят не только простые люди, но и военные, политики, представители крупных организаций и конечно же учёные. Разведка США своими выводами явно противоречит своему же правительству. Но всё же есть предположение, что американцам просто не выгодно на данный момент ухудшать отношения с Китаем, которые итак накалены до предела. Ведь прямое обвинение в адрес руководства Си Цзиньпина и приведение возможных истинных доказательств может спровоцировать вооружённый конфликт.

В любом случае, происхождение коронавируса остаётся тайной для всего человечества. Несмотря на то, что прошло уже больше года, никакой правды мы так и не получили. Некоторые считают, что истина навсегда останется недоступной для большинства представителей Земли. Возможно, мы действительно никогда не узнаем про то, что именно случилось в Ухани в самом конце 2019 года.

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