Родители в американском Итонвиле недовольны из-за «антиковидных браслетов»

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27 августа 2021, 22:17 Александр Крохмаль, Журналист Источник: "Российская газета"

Фото: Reuters; Такие браслеты для отслеживания контактов обязали носить школьников в американском Итонвилле

Ввиду свирепствующего в США «дельта» штамма коронавируса, власти вводят всё новые и новые ограничения. Школьный учебный год уже не за горами, а значит, детям снова придётся посещать учебные заведения. Из-за прогрессирующей пандемии, новые меры ограничений попросту необходимы. Но некоторые антиковидные меры действительно напоминают что-то из научной фантастики. В Итонвиле (штат Вашингтон) власти пошли на введение специальных браслетов-трекеров. Их уже раздали всем учащимся, которые занимаются контактными видами спорта (волейбол, баскетбол, американский футбол и прочие). Браслеты также получили спортивные тренеры.



Примечательно здесь в том, что трекеры положены не только для тех, кто ещё не делал прививки, но и для вакцинированных. Браслеты TraceTag помогают определить, с кем именно человек контактировал за последнее время. Если среди этих контактов есть невакцинированные учащиеся, их срочно надлежит отправить на 14-дневный карантин. Однако родители учащихся восприняли эту инициативу в штыки. Они заявили, что в шоке от подобных нововведений. По мнению родителей, браслеты-трекеры уж слишком напоминают те устройства, которые носят заключённые. (Кстати в научной фантастике полным-полно примеров, где заключённые и особо опасные политпреступники носят что-то вроде браслетов, которые тщательно контролируются операторами извне).



В соцсетях уже появились агрессивные комментарии критиков. Инициативу властей называют преступной и антидемократичной. Антипрививочникам совсем не по нраву 14-дневный карантин. «Такие браслеты хороши для заключённых», - заявляют критики, «Или для тех, кто под домашним арестом. Но свободные граждане не станут носить это!». Под давлением родителей организаторы инициативы были вынуждены поставить на паузу всю свою программу. В ближайшее время состоится совещание, в ходе которого будет принято решение о дальнейших действиях. Почти никто не оценил идею о браслетах-трекерах положительно.

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