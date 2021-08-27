Афганистан может превратиться в рассадник «мирового зла»

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27 августа 2021, 19:06 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

15 августа экстремистская организация «Талибан»* (запрещен в РФ) получила полный контроль над всем Афганистаном. Целая страна, за исключением лишь Панджера и нескольких других провинций, оказалась в руках террористов и военных преступников. Президент США Джо Байден, между тем, продолжал полностью выводить войска из страны. Американцы не всегда помогали беженцам. Некоторые солдаты даже открывали по ним огонь. Беженцев было настолько много, что они переполняли аэропорт. Захватившие власть талибы тут же принялись устанавливать свои средневековые порядки и подвергать расправам тех, кто, по их мнению, был неугоден новому режиму.



Вместе с «Талибаном»*, как и следовало предполагать, активизировались другие опасные террористические группы. Вчера в Кабуле произошла целая серия взрывов напротив ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Очевидно, что подрывники тщательно продумали операцию. Они воспользовались шансом нанести удар по Афганистану именно тогда, когда страна погрузилась в гражданскую войну. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в РФ террористическая группа «Исламское государство». Несмотря на их поражение в Ираке и Сирии, они всё ещё продолжают существовать в виде отдельных кланов. Чудовищные взрывы привели к гибели 170 человек. Среди них было 13 американских военнослужащих. Ещё 18 солдат США получили серьёзные ранения.



Но всё же для некоторых афганцев преобладание у власти «Талибана»* - это намного более серьёзная угроза, нежели запрещённая организация «Исламское государство». Ведь ИГИЛ в скором времени рискует исчезнуть навсегда, а вот «Талибан»*, напротив, усиливает позиции. Талибы давно начали прибегать к репрессиям, и методы у них в некоторых случаях совпадают с ИГИЛовскими. Плюс ко всему, представитель радикалов совсем недавно заявил о том, что движение собирается запретить в Афганистане музыку. По мнению талибов, слушание музыки противоречит исламской религии. Подобные законы – это уже намёк на грядущие жестокие репрессии, которые несомненно ухудшат положение афганцев.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация

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