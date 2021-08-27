В США жёстко критикуют демократов за их противоречивое отношение к пандемии

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27 августа 2021, 10:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Фото: istockphoto.com

В Соединённых Штатах бушует новая волна пандемии. «Дельта» штамм уже привёл к увеличению численности заболевших. Страна по-прежнему занимает первое место по числу заражённых во всём мире. Но при этом, в США полным-полно тех, кто выступает против антиковидных мер, или тех, кто ратует за справедливость по отношению к подобным правилам.

Речь идёт о том, что правящая Демократическая партия заставляет всех снова возвращаться к маскам и перчаткам, а также всячески выступает за всеобщую вакцинацию. В некоторых случаях они даже готовы отступать от либеральных принципов. В то же время, в сеть просочилось особенное видео, в котором фигурируют все представители партии. Видео отчётливо показало общественности совместный ланч американской элиты. Там принимали участие многие политики, включая спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси и спонсоров, которые за один только входной билет платили по 30 тысяч долларов. Все они сидят за столами без масок и чувствуют себя так, будто бы на дворе нет никакой пандемии. Проникшее в сеть видео здорово разозлило простых граждан США.



Теперь после слива видеоматериалов о пышных обедах Демократической партии, многие американцы стали склоняться скорее к Трампу, чем к действующему лидеру Штатов. В сетях появились гневные отзывы о «странном обеде господ». Дело дошло до открытых интернет-противостояний. Многие из посетителей того мероприятия уже пребывают в почтенном возрасте, и всё же масок для них, казалось бы, не существуют, как впрочем, и эпидемии смертельной болезни. Комментатор телеканала Fox News уже высказал своё мнение, заявив, что демократы чувствуют себя как в 2019 году. «Правящая партия снова продемонстрировала, что установленные ею ковидные ограничения касаются только простолюдинов», - заявил журналист. Между тем, в американских школах уже готовятся принимать учеников, и эти мероприятия несомненно будут проходить со всей «антиковидной строгостью». Однако консервативные американцы считают это дело немыслимым. По мнению многих родителей, ношение масок и перчаток в школах было бы уместным, если бы сами правители соблюдали необходимые меры безопасности.

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