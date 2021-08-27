Мировые учёные рассуждают о возможностях «комбинированной» вакцины

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27 августа 2021, 10:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Фото: соцсети

Резкий прирост больных коронавирусом в мире вызван бушующим «дельта» штаммом. Напомним, что этот штамм появился в Индии весной 2021 года, и фактически обнулил все результаты пандемии 20-го года. Учёные из разных стран уже объявили, что действующие вакцины могут победить индийский штамм, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Следующий шаг научного сообщества – создание «комбинированной» вакцины, которая могла бы защищать не только от коронавируса, но и от гриппа.

Эксперты надеются, что подобные препараты войдут в ход уже в следующем году. Поливакцины от коклюша и кори существуют давно. Но для респираторных инфекций таких изобретений пока не придумали. Стоит отметить, что учёные НИИ гриппа имени Смородинцева уже работают над комбивакциной против сразу двух заболеваний.



Создание универсального средства для борьбы с несколькими респираторными инфекциями – это мечта всех учёных планеты, и мечта – осуществимая. Но только для всего этого потребуется немало времени. У создателей мРНК вакцин весьма амбициозные планы. Компании Moderna и Pfizer уже работают над усиливающими вариантами препаратов против «ковида». Moderna также работает и над поливакцинами против нескольких инфекций. Её руководство планирует в ближайшее время испытания на людях. Глава компании Стефан Бансел надеется на то, что так называемая «суперпрививка» будет создана уже в недалёком будущем. «Наша цель – создать ежегодную «суперпрививку», которая могла бы подавить многие респираторные инфекции, включая Covid-19», - заявляет Бансел, «Мы хотим предоставить несколько мРНК за один приём во время ежегодной прививки в сентябре или августе».

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