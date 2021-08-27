Джо Байден признал ответственность за недавние события в Афганистане

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27 августа 2021, 10:14 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1712971/pub

Решение американского президента по выводу войск из Афганистана стало фатальным для его репутации. Теперь от Джо Байдена отворачиваются даже его некогда рьяные сторонники. В армии США и в общественных организациях наблюдается раскол мнений.

Решение действующего лидера Штатов привело не только к мгновенному захвату Афганистана запрещённым в РФ движением «Талибан», но и к активизации других преступных группировок. Совсем недавно в Кабульском аэропорту имени Хамида Карзая прогремело сразу несколько взрывов. Трагедия унесла жизни 90 человек, и это только по официальным данным. 12 американских военных погибли, так и не вернувшись домой.



Ответственность за множественные атаки на Кабул взяла запрещённая в России преступная организация «Исламское государство». Вполне возможно, что приказ о нападении был отдан руководством «Вилайят Хорасан», центрально-азиатского филиала группировки. Самое опасное в этом деле даже не установившееся господство «Талибана» над Афганистаном, а активизация других исламистских подразделений. Целая страна рискует превратиться в настоящее гнездо мирового терроризма. По словам Байдена, он полностью осознаёт свои ошибки и считает себя непосредственным виновником последних событий в Афганистане. Но спасёт ли эту репутацию Байдена в дальнейшем – пока что неизвестно. По мнению многих американцев, «старик Джозеф - это позор Соединённых Штатов».

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