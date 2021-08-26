В США говорят об искусственном происхождении «ковида», но фактов пока не приводят

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26 августа 2021, 17:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Соединённые Штаты по-прежнему занимают первое место по числу заболевших во всём мире. Количество заражённых коронавирусом в этой стране уже приближается к отметке в 40 миллионов. На втором месте идёт Индия (32.5 млн) и Бразилия (20.6 млн). Несмотря ни на что, в США к коронавирусу не относятся с должной серьёзностью. Там всё ещё сохраняется большое число людей, не доверяющих вакцинации и выступающих против серьёзных ограничений. При этом, власти, и в частности Демократическая партия целиком и полностью разделяют мнение врачей, которые считают, что к пандемии нужно относиться с должной серьёзностью.

Основной причиной появления «ковида» по-прежнему называют утечку в Уханьской лаборатории КНР. Китай, в свою очередь, отвергает все предъявленные обвинения. В Поднебесной даже пытались создать миф, о том, что нынешний коронавирус был изобретён американцами и умышленно распространён по планете.



Где именно появился Covid-19 и что собой представляет – пока что большая загадка для всего человечества. Даже несмотря на то, что прошло уже более года, мир так и не получил достаточной информации. Если даже информация и есть, то она вероятно строго засекречена. В США обвиняют во всём КНР и считают, что руководство Си Цзиньпина несёт прямую ответственность за разработки опаснейших вирусов. Но всё же и у этой теории есть свои противники. Некоторые учёные считают обвинения США слишком политизированными. К примеру, профессор вирусологии российского МГУ Алексей Аграновский полагает, что Соединённые Штаты так и не доказали никому искусственное происхождение «ковида». По его мнению, для того, чтобы доказать, что это так, нужно было задействовать гипотетического перебежчика, который бы дал соответствующие показания и предоставил все лабораторные журналы. Впрочем, естественное происхождение коронавируса тоже не доказано. Профессор отметил, что за всё время исследований так и не удалось обнаружить промежуточный вариант Covid-19 в животных-резервуарах.

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