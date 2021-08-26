По мнению экспертов, в будущем на еду будет очень влиять цифровизация

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26 августа 2021, 08:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

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Какой будет еда в будущем, лет через 40 или даже 50? На этот вопрос многим сложно дать чёткий ответ.

Одни скажут, что будет снова возврат к экологически чистым продуктам, другие же ответят, что важную роль займёт ГМО. Но в целом, эксперты считают, что на питание человека будет сильно влиять цифровизация. По мнению диетолога и кандидата медицинских наук Ларисы Федотовой, в ближайшем будущем цифровизация станет решающей. «Уже сегодня мы с помощью гаджетов измеряем пульс, давление и уровень глюкозы», - заявляет госпожа Федотова, «В будущем эту систему отстроят. Данные с помощью устройств-помощников будут поступать врачам. Они их тщательно проанализируют, а затем скажут, что человеку употреблять в пищу оптимальнее всего». Проще говоря, всё будет зависеть от здоровья и индивидуальных особенностей организма. Приборы будут сразу определять его дальнейший рацион. Человеку останется лишь прислушаться к советам.

Лариса Федотова также полагает, что в будущем человечество пойдёт по пути выбора качественного и полезного для организма. Конечно, будет учитываться и финансовая составляющая каждого человека. Одни будут отказываться от чистых деревенских продуктов из-за их жирности, другие – от «безопасного» мяса из пробирки, которое они посчитают за неестественное и вредоносное. Возможно, что в будущем появится больше возможностей для сохранения популяции животных, которых сейчас часто забивают на мясо. Для пищи будут идти уже не стопроцентные живые существа, а искусственно созданные формы. Но всё же производство такого мяса потребует увеличения добавок в виде гормонов в общую биологическую культуру.

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