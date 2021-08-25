Российская игромания и указы Президента РФ

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25 августа 2021, 22:05 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

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Президент РФ назначил Единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП) небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года.



Таким образом, одним из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) перестанет быть платежная компания QIWI.



Для меня актуально то, насколько эти трансформации с букмекерским бизнесом, по сути своей, поддержанные Президентом РФ, повлияют на уменьшение страданий родственников и близких российских игроманов. Ведь, благодаря игромании рушатся семьи, банкротятся предприниматели, разоряется экономика семьи. Это я регулярно выслушиваю в своём кабинете как психолог-психотерапевт. Игромания - это серьезный диагноз.



Помню указ Президента РФ, согласно которому людей, попавших в зависимость от азартных игр, можно теперь через суд признать недееспособными и лишить права распоряжаться своим имуществом. Вот это было актуально!



Но как доказать, что человек страдает игроманией?



Игромания входит в перечень болезней, однако, определить начилие этого заболевания довольно сложно. Когда мы имеем дело с наркоманом, алкоголиком и психически больным человеком, мы пользуется определенными, давно известными методами диагностики. А игроман – человек непонятный. На основании чего определить недуг? Диагностика не развита, говорить о том, что у него в мозгу что-то особое и в крови – не приходится. Приступы отследить практически невозможно. Владельцы казино и игровых салонов не станут предоставлять информацию об игроках и суммах, которые они оставили в их заведениях. То есть доказательства, свидетельствующие о зависимости, будет очень сложно получить. Поэтому я бы уже сейчас посоветовал всем близким и родственникам игроманов начать собирать расписки о получении денег. Например, если сын взял 25 тыс. рублей для покупки ноутбука, но технику не купил, проиграв средства, у мамы должна остаться расписка, где будет указано его имя, сумма, цель получения средств. Все родственники должны копить эти расписки, чтобы в родственном клане сформировалась объективная информация о долгах человека, и потом можно было представить эти документы в суде. Должно быть проведено тщательное досудебное расследование, выявлены все финансовые потоки, к которым был причастен игроман. Тогда суд получит реальные аргументы и сможет прийти к определенным выводам. В итоге, игроманом человека смогут признать только на основании свидетельских показаний родственников и близких людей. Плюс психиатр может дать заключение о том, что данный человек имеет маниакальную форму мышления. Но мания может быть сконцентрирована и на сигаретах, и на алкоголе, и на игре... Вообще, это новая проблема в истории правового дела - впервые появляется заболевание, которое не имеет ярких проявлений. Кстати, в масштабах мировой экономики уже существует опыт фактического признания недееспособными государств, которые «заигрались», набрали кредитов и поэтому были лишены права распоряжаться собственными ресурсами. То есть сначала страны «подсаживают» на долги, а потом лишают их дееспособности. И все: не нужно никакой войны, победа достается бескровно.



А теперь возвращаюсь к нынешнему указу Президента РФ. Он хоть как-то повлияет на проблему игромании? Вывод прост: букмекерский бизнес как был так и будет процветать и прибыль от него теперь будет поступать к другим субъектам.

А лучше, если бы его вообще не было!



Тема, касающаяся того, в чей карман будут поступать букмекерские деньги игроманов и их близких, не должна быть актуальной в России.



И так хочется, чтобы власть делала все, чтобы не было условий для усугубления проблемы игромании в нашей стране.

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