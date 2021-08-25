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Суд приступил к процессу над «главным повстанцем России», схиигуменом Романовым

, 20:38 , Журналист Источник: kommersant.ru

Суд приступил к процессу над «главным повстанцем России», схиигуменом Романовым
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Чем знаменит схиигумен Романов? Пожалуй, каждый россиянин уже знает о том, что этот человек сделал в прошлом году. Всё началось ещё с призывов Романова к неподчинению властям и многочисленных обвинений в сторону правительства. Бывший священнослужитель жёстко раскритиковал политику властей по отношению к коронавирусной пандемии. Но если вначале его суждения можно было приравнять к обычной критике, то потом он окончательно перешёл черту и даже захватил монастырь. Романову теперь грозит до 4-х лет лишения свободы. Некоторые называли действия схиигумена попыткой восстания. Своих соратников из церковной иерархии бывший священник именовал безбожниками. Он отказывался повиноваться не только патриарху, но и центральному правительству РФ. 

Чем знаменит схиигумен Романов? Пожалуй, каждый россиянин уже знает о том, что этот человек сделал в прошлом году. Всё началось ещё с призывов Романова к неподчинению властям и многочисленных обвинений в сторону правительства. Бывший священнослужитель жёстко раскритиковал политику властей по отношению к коронавирусной пандемии. Но если вначале его суждения можно было приравнять к обычной критике, то потом он окончательно перешёл черту и даже захватил монастырь. Романову теперь грозит до 4-х лет лишения свободы. Некоторые называли действия схиигумена попыткой восстания. Своих соратников из церковной иерархии бывший священник именовал безбожниками. Он отказывался повиноваться не только патриарху, но и центральному правительству РФ. 

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