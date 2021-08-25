Память: Вячеслав Михайлович Ковтуненко

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25 августа 2021, 19:22 Вадим Кулинченко,

Фото: rusplt.ru

100 лет назад в городе Энгельсе 31 августа 1921 года родился Вячеслав Михайлович Ковтуненко, учёный и конструктор в области ракетно-космической техники. Он относится к плеяде послевоенных конструкторов, которых по праву можно назвать «великими без имён». Это они всё создали, что сегодня мы так бездарно теряем.

Судьба подарила В.М. Ковтуненко честь работать с теми, кого сегодня мы называем пионерами отечественной космонавтики. Да он и сам был первопроходцем, проложившим собственную дорогу в Космос.

После распада Союза Вячеслав Михайлович уже в преклонном возрасте не оставил своей работы, продолжая трудиться на благо отечественной космонавтики, но…

Путь в космонавтику для В. Ковтуненко аналогичен тем дорогам, которыми прошли многие учёные послевоенного периода.



В 1939 г. он поступил в Рыбинский авиационный институт, а в августе 1941 г. со второго курса ушёл на фронт добровольцем. Стал заместителем политрука роты (он из набора полит бойцов – В.К.). Во время боёв в октябре 1941 г. получил тяжёлое ранение и был в чистую демобилизован.



В 1942 г. он поступил на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета, который тогда находился в эвакуации на Волге. Окончив успешно университет в 1947 г., был направлен на работу в Подмосковье на секретное тогда предприятие НИИ-88 (ныне РКК «Энергия» им. С.П. Королёва) на должность инженера-проектанта, где и началась его карьера ракетчика-исследователя.



В 1953 г. был направлен в ОКБ – 586 (НПО «Южное») в город Днепропетровск (Украина), которым руководил М.К. Янгель, заметная фигура в космонавтике. Здесь наиболее ярко проявился его талант учёного-исследователя. В 1960 г. он уже доктор технических наук стал лауреатом Ленинской премии.



В 1961 г. было организовано КБ-3 при НПО «Южное», которое возглавил В.М. Ковтуненко, ставший в этом же году Героем Социалистического труда. При его активном участии была разработана и успешно реализована конверсионная программа «Космос».



В 1986 г. он стал генеральным директором и конструктором НПО им. С.А. Лавочкина.

Большинство комических проектов, которые реализовывались под его руководством, осуществлялись в рамках международных программ. Признанием его заслуг стало избрание его в 1987 г. действительным членом Международной академии астронавтики.



Надо признать, что не один В.М. Ковтуненко, а многие российские учёные внесли значительный вклад в развитие мировой космонавтики, но сегодня почему-то об этом стыдливо замалчивают.



В истории мировой космонавтики В.М. Ковтуненко остаётся выдающимся изобретателем и талантливым учёным.



Умер Вячеслав Михайлович 10 июля 1995 года в Москве и похоронен на Троекуровском кладбище.



Вечная слава таким людям!

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