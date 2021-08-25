Полковник Алкснис: вывод советских войск из Афганистана был крупной политической ошибкой

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 августа 2021, 19:09 Александр Саргин

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Россию предупредили о возможном распространении экстремисткой идеологии движения «Талибан»*. Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд (так называемый сын Панджшерского льва) напомнил, что после того как талибы взяли столицу Афганистана, «много группировок по всему миру поздравили их и теперь говорят им, что они тоже смогут такого добиться».

Ахмад Масуд полагает, что это может способствовать увеличению количества террористов в Афганистане, и как только радикальная идеология укоренится там, то «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России».

«К сожалению, в Сирии были уничтожены далеко не все боевики ИГИЛ*, - сказал «АН» депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса Виктор Алкснис. – Понятно, что всех членов этой террористической организации ликвидировать не представляется возможным, поэтому многие из них были просто выдавлены из Сирийской Арабской республики, и они стали возвращаться туда, откуда пришли. Мало того, масса исламских террористов теперь осела на севере Афганистана, по сути, в мягком подбрюшье России. А ведь целью появления в Сирии наших вооруженных сил был разгром террористов на дальних подступах с тем, чтобы они не пришли в нашу страну».

Вот и сегодня, по сообщениям СМИ, боевики вооруженной оппозиции Сирии сорвали выполнение условий соглашения о локальном примирении, которое было достигнуто 14 августа в районе Дераа-эль-Балад на юге страны. Они произвели несколько залпов из минометов по жилым кварталам, находящимся под защитой сирийской армии. В результате планировавшаяся на среду операция по выводу членов бандформирований из Дераа в северо-западную провинцию Идлиб была прервана.

Отметим, что в Кремле и в Минобороны РФ внимательно отслеживают ситуацию не только в Афганистане, но и все перемещения вооруженных группировок в этом и сопредельных регионах. Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что существует опасность того, что «террористы, разного рода группировки», которые нашли прибежище в Афганистане, используют хаос, оставленный в этой стране нашими западными коллегами, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах. По мнению российского лидера, это является «прямой угрозой уже и нашей стране, нашим союзникам» так же, как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции.

«Видимо, идея борьбы с боевиками террористических группировок в Сирии на дальних подступах не нашла своего полного воплощения, - предполагает Виктор Алкснис, - а террористы теперь имеют боевой опыт, и, судя по сообщениям СМИ, постоянно возрастает интенсивность попыток терактов в нашей стране, что признают даже наши спецслужбы».

Напомним, что 25 августа ФСБ России вместе с МВД и Росгвардией в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. По данным спецслужб, участники этой группы вербовали и переправляли новобранцев в зоны боевых действий, финансировали террористические структуры, которые сейчас остались в Сирии, и призывали к совершению преступлений террористического характера.

«Я до сих пор придерживаюсь мнения, что вывод советских войск из Афганистана в 1989 году был крупной политической ошибкой, - отметил Алкснис. – В крайнем случае даже можно было сделать так: вывести наши ВС, но продолжать оказывать поддержку Наджибулле, который, замечу, в течение двух лет держался после ухода наших войск, а талибы его свергли лишь после того, как тогдашнее руководство нашей страны во главе с Ельциным категорически отказалось поставлять в Афганистан боевую технику, вооружение, а самое главное – горючее».

Полковник Алкснис напомнил «АН», что режим Наджибуллы пал в 1992 году по причине того, что Россия отказалась поставить в Афганистан 300 тонн солярки для заправки танков их армии. «Так талибы тогда и взяли Кабул, и теперь можно сравнить цену 300 тонн солярки и того, что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом! Вот мы теперь и имеем то, что имеем», - заключил Виктор Алкснис.

Меж тем президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сегодня по телефону обсудили вопросы недопущения распространения нестабильности на сопредельные с Афганистаном регионы Центральной Азии, сообщает пресс-служба Кремля. Также в сообщении говорится, что оба лидера обстоятельно обсудили афганскую проблематику. Была выражена готовность к наращиванию усилий по «борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика».

*Организации запрещены в РФ

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