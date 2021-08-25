Вундеркинды - диагноз системе образования

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 августа 2021, 12:52 Рамиль Гарифуллин - доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Девятилетняя Алиса Теплякова в этом году сдала ЕГЭ по нескольким предметам, прошла вступительные испытания и поступила на платную форму обучения на психологический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

Оказывается, она далеко не единственный вундеркинд в России. За три года до ее поступления внимание журналистов привлекали многие такие вундеркинды. Сейчас, благодаря телепрограмме Максима Галкина, это​ становится модой.

Эти дети ходят на теле-шоу со своими родителями и зарабатывают гонорары.​

Так, например, на​ одном из таких телешоу Алиса​ Теплякова​ заявила, что собирается закончить МГУ не за пять лет, а за два года.

Этот факт вызвал большой общественный резонанс, что естественно, ведь подобного в России не случалось.

Сначала все восхитились "чудо-ребёнком", "вундеркиндом". Немногим позже на сцену вышел отец девочки, всплыла его весьма сомнительная биография, да ещё и факт того, что семилетний брат Алисы тоже уже сдал ОГЭ по нескольким предметам за девятый класс.

Все это проекты родителей. Такое время и нужно как-то выживать! И дети становятся реальным способом зарабатывания денег.

История психологии творчества показывает, что помещение большого и несвоевременного количества информации и знаний в мозг, не развивает творческих способностей и личность. Жизнь сильнее искусственной дрессировки познания. Большинство детей, которые выдают вундеркиндские знания, воистину не ведают о чем говорят, излучая иллюзию знаний.

Необходимо признать, что чудесен не сам ребёнок-вундернинд, не вся семья вундеркиндов и даже не родители, которые плодят их. А чудесно то, во что превратилась нынешняя система образования со своим низким уровнем подготовки студентов, которые позволяют таким вундеркиндам унижать нашу систему образования.

Свалившиеся на нашу систему образования вундеркинды - это не показатель уровня достижений этих вундеркиндов, а показатель недостатков современной системы образования.

А системе образования, необходимо задуматься о том, в какие отгадалки и дрессировку превратилась сдача экзаменов ЕГЭ!?​

Система образования не должна заниматься "засовыванием" несвоевременного​​ количества​ информации и знаний в мозг, а должна развивать творческие​ способности​ и личность. В противном случае вундеркинды и их родители продолжат ставить отрицательный диагноз системе образования с помощью вундеркиндства.

Вундеркинды - это диагноз Российской системе образования.

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